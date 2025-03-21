شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن المزاج وتدعم فقدان الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول القهوة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

تناول القهوة السوداء خاصة في الصباح له العديد من الفوائد فهي لا تمنحك اليقظة والنشاط لبدء يومك فحسب، بل إن شربها كل صباح له فوائد صحية عظيمة، ولا يقتصر الأمر على الكافيين فحسب، بل إنها غنية بفوائد صحية يحتاجها جسمك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

تعزز الطاقة والتركيز

القهوة مُعززة للطاقة، وشرب القهوة السوداء صباحًا يُساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والتركيز، حيث يمنع الكافيين الأدينوزين في الدماغ، المسئول عن الشعور بالنعاس، فتشعر باليقظة والنشاط، مُستعدًا لمواجهة تحديات اليوم.

تعزز الأداء البدني

إذا كنت بحاجة إلى دفعة قوية قبل التمرين، فالقهوة السوداء خيار رائع، حيث يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين، مما يُحسن أدائك البدني، ويساعدك على أداء التمارين بشكل أفضل، حيث إن تناول كوب واحد قبل الذهاب إلى الجيم يُحسّن قدرتك على التحمل وقوتك، مما يُمكّنك من تحقيق أهدافك في اللياقة البدنية.

تحسن الهضم

القهوة السوداء مفيدة أيضًا للجهاز الهضمي، فهي تحفز إنتاج حمض المعدة، مما يساعد على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، كما أن الكافيين الموجود فيها يُعزز حركة الأمعاء، مما يُسهّل انتظامها.

يدعم فقدان الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فإن القهوة السوداء خيار رائع، فهي منخفضة السعرات الحرارية (بشرط تجنب الكريمة والسكر)، وتساعد على تعزيز عملية الأيض، كما أن الكافيين يساعد على حرق الدهون، مما يجعلها إضافة رائعة لروتينك لإنقاص الوزن.

مليئة بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا، وتساعد هذه المضادات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

تحسن الصحة العقلية

لا تُعزز القهوة السوداء التركيز فحسب، بل ترتبط أيضًا بتحسين الصحة النفسية، وشربها بانتظام يُقلل من خطر الاكتئاب ويُقلل من ضبابية الدماغ، كما يُساعد الكافيين على زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما مهمان لتحسين المزاج.

تحسن صحة الكبد

شرب القهوة السوداء مفيد أيضًا للكبد، إذ يساعد على الوقاية من أمراض الكبد، مثل تليف الكبد والكبد الدهني، وتُقلل القهوة من خطر تلف الكبد عن طريق تقليل تراكم الدهون وتحفيز إنتاج الإنزيمات التي تُساعد على إزالة السموم.

تحمي من بعض الأمراض

قد يُساعدك كوب القهوة السوداء اليومي على حمايتك من بعض الأمراض، فقد ارتبط تناولها بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون ومرض السكر من النوع الثاني، كما تُحسّن القهوة وظائف الدماغ وقد تُبطئ تفاقم الأمراض العصبية، ويُعتقد أن مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات في القهوة السوداء تُعزز هذه الحماية.