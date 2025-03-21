شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كنافة.. سناكس صحية ممكن تاكلها وانت بتتفرج على مباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها اليوم الجمعة 21 مارس، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

ولأن مباريات المنتخب، يشهد دوما متابعة واسعة، فهى يعد مناسبة لتجمع الأصدقاء والأقارب، وهو ما يأتى بالتزامن مع شهر رمضان، لذا من المتوقع أن تتضمن السهرة مختلف الحلويات الرمضانية المحببة، على رأسها الكنافة بأنواعها المختلفة.

ورغم طعمها الشهى، تحتوى الحلويات الرمضانية على كميات عالية من السكر والدهون، مما يتسبب فى زيادة الوزن بجانب تأثيرها على الصحة، لذلك يوجد عدد من الوجبات الخفيفة التى يمكنها تحل محل الحلويات أثناء مشاهدة المباراة، ودون القلق من اكتساب كيلوجرامات إضافية غير مرغوبة.

سناكس صحية بديلة للحلويات

ونشر موقع "Eating well" عددا من الوجبات الصحية الخفيفة وحلوة المذاق، والتى يمكن تناولها كبديل عن الحلويات المحتوية على كميات كبيرة من السكر، مثل:

كرات المكسرات مع الشوكولاتة الداكنة

وصفة سهلة التحضير وحلوة المذاق، وترضى محبى الحلوى وتحديدا الشوكولاتة، ويمكن استخدام أى نوع مكسرات متاح، مثل الفول السودانى أو اللوز ، فقط وزعى مجموعات من المكسرات على ورق زبده، ثم ضعى عليها الشوكولاته الداكنه المذابة، ويتم وضعها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.





الزبادى المجمد بالفراولة أو ياميش رمضان وقطع الشوكولاتة

وصفة منعشة ولذيذة، كما أنها سهلة التحضير، فقط يتم فرد الزبادى، يفضل الزبادى اليونانى، على صينية مغطاه بورق زبدة، ثم توزيع الفراولة المقطعة ورقائق الشوكولاتة عليها، ووضعها فى الفريز حتى تتجمد، على أن يتم تقطيعها وتناولها وهى مجمدة.

وبدلا من الفراولة، يمكن استخدام الفواكة المجففة ضمن ياميش رمضان، مثل المشمش والقراصيا والتين أو حتى البلح.

كرات الطاقة الصحية

تعطى تلك الوصفة الطاقة لمن يتناولها بشكل صحى، فجميع مكوناتها صحية كما انها تناسب مرضى السكر، فقط يتم مزج الشوفان مع العسل وزبدة الفول السودانى ورقائق الشوكولاتة جيدا، حتى تتشكل عجينه وتقسيمها إلى كرات، ثم تركها لتبرد.

سموزى الفاكهة

عصير لذيذ ومنعش، والاهم أنه صحى ويمكن صنعه باستخدام الفاكهة المفضلة مثل الموز أو الفراولة، ومزجها مع اللبن والزبادى مع التحلية بالعسل، كما يمكن إضافة القليل من الفانيليا لتعزيز الطعم.

حمص محمص بالقرفة والعسل

لمن يحب التسالى، فى تلك الوصفة يمكن صنع مقرمشات لذيذة وصحية من الحمص، وذلك باستخدام الحمص المسلوق، بعد تصفيته جيدا وتجفيفه، ثم تغطيته بالسكر والقرفة مع قليل من الزيت حتى يلتصق الخليط على الحمص، ووضعه على صينية مغطاه بورق زبده وخبزه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة بالفرن، على أن يترك بالصينية لمدة ربع ساعة حتى يبرد تماما.