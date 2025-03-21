شكرا لقرائتكم خبر عن من العين للتمثيل الغذائى.. أضرار النظر فى الشاشات لوقت طويل والان مع تفاصيل الخبر

يجلس الكثيرون لساعات متواصلة أمام شاشات الكمبيوتر دون إدراك لآثارها الصحية على المدى الطويل. ووفقًا للخبراء، فإن هذا لا يُرهق صحتك الجسدية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى الإرهاق البدني ويُلحق الضرر بجسمك، بحسب موقع تايمز ناو.

آثار الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة

بالنسبة لأولئك الذين يعملون لساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فمن المؤكد أنك ستحصل على:

متلازمة رؤية الكمبيوتر

يؤدي التحديق لفترة طويلة جدًا في شاشة الكمبيوتر إلى إحداث تأثيرات فورية قصيرة المدى على عينيك، والتي تشمل عدم وضوح الرؤية، ودموع العين، والصداع - وكلها أعراض لمتلازمة رؤية الكمبيوتر.

وفقا للخبراء، عندما تبدأ العيون في العمل بجهد أكبر للتركيزعلى الشاشات، قد تبدأ بالضغط على العضلات، يحدث ذلك بسبب الوهج والانعكاسات حركات الشاشة وانخفاض التباين بين الحروف والخلفيات مقارنةً بالصفحة المطبوعة فعليًا.

الصداع الشديد والصداع النصفي

إن التحديق في الشاشة لساعات طويلة يجهد عينيك، مما يؤدي إلىإثارة الألم في مناطق أخرى من الجسم مثل الصداع المنهك وغير المريح.

وفقا للأطباء، في كثير من الأحيان هذه تتزايد الصداعات لتصبح صداعًا نصفيًا، والتي تحدث عندما لا تأخذ فترات راحة كافية، أو تكون الإضاءة الخلفية قوية، أو يكون الجهاز قريبًا جدًا من وجهك.

تصبح العيون جافة

يُعد جفاف العين من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للجلوس أمام الشاشة لساعات متواصلة. يقول الأطباء إنه يؤدي إلىفقدان الترطيب من العينين، مما قد يؤدي إلى خدش القرنية مما يسبب عدم وضوح الرؤية.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة هم أكثر عرضة للجفاف لأن العدسات تمنع تدفق الأكسجين.

قصر النظر

يؤدي قضاء وقت طويل أمام الكمبيوتر أيضًا إلى زيادة أعراض قصر النظر. الإفراط في استخدام العينين - عند التركيز الشديد على شيء واحد، يصبح من المستحيل رؤية أي شيء بعيد. على الرغم من أن الرؤية البعيدة قد تعود بعد إراحة العينين، إلا أن الإجهاد البصري المستمر قد يسبب...انخفاض دائم في الرؤية البعيدة.

آلام الجسم

الجلوس في وضعية واحدة لساعات متواصلة والعمل على الكمبيوتر يُسبب ضغطًا كبيرًا على مناطق مثل الظهر والرقبة والكتفين، مما قد يؤدي إلى آلام عضلية على المدى الطويل.

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

يقول الأطباء إن انبعاث الضوء الأزرق من الشاشات لا يؤدي فقط إلى مشاكل جسدية كالإجهاد والتعب، بل يؤثر أيضًا على عملية الأيض لديك. فهو يُصعّب عليك النوم، وقد يُسبب تلفًا في شبكية العين، ومرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

يُعطّل الضوء الأزرق إيقاعك اليومي - دورة النوم والاستيقاظ في جسمك - مما يُصعّب عليك النوم. أي نقص في النوم قد يُصعّب عليك أداء مهامك في اليوم التالي، مما يزيد في النهاية من خطر إصابتك بالأمراض وزيادة الوزن.

وفي نهاية المطاف، فإنه يؤثر على مناعتك أيضًا عندما يتوقف جسمك عن إنتاج الكولاجين وبناء وإصلاح العضلات.

طرق الحصول على الراحة

إذا كنت مضطرًا لاستخدام الكمبيوتر لساعات طويلة، فعليك اتخاذ بعض الاحتياطات والخطوات لتجنب الأمراض. من بينها:

فترات راحة منتظمة

مع أن العمل قد يستمر لساعات طويلة، من المهم أخذ فترات راحة منتظمة من استخدام الشاشة باستمرار. أفضل طريقة لذلك هي قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠، أي كل ٢٠ دقيقة، انظر بعيدًا عن شاشتك وانظر إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا لمدة ٢٠ ثانية على الأقل.

ضبط أضواء الشاشة

تأكد من وضع شاشة الكمبيوتر على مسافة أسفل مستوى عينيك، بعيدًا عن مصادر الوهج المباشرة وغير المباشرة، وعلى مسافة معقولة، حتى لا تشعر بأي نوع من الإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، اختر المزيد من الإضاءة المحيطة في الغرفة من حولك، خاصة عند قضاء فترات طويلة من الوقت في النظر إلى الشاشة.

احتفظ بقطرات العين

يمكنك بسهولة الحصول على قطرات للعين من الصيدلية، واحتفظ بها دائمًا بالقرب من مكتبك لتخفيف جفاف العين بسرعة. تعمل هذه القطرات على ترطيب عينيك وتقليل الجفاف الناتج عن النظر إلى الشاشة لفترة طويلة، وتعمل كـ"دموع اصطناعية".

رطب نفسك وتناول طعامًا صحيًا

الترطيب طوال اليوم هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة عينيك. شرب كمية كافية من الماء مع اتباع نظام غذائي صحي يساعد على دعم صحة العين وتقليل خطر الإصابة ببعض أمراض العيون، مثل الضمور البقعي أو جفاف العين. تناول أطعمة غنية باللوتين وفيتامين ج وأحماض أوميجا 3 الدهنية