شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. بلاش تتسلى بالمشروبات دى وانت بتتفرج على ماتش المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية،مباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء المغرب، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم

الكثيرون اعتادوا على التسالى والسناكس أثناء مشاهدة المباريات، ولكن بالنسبة لمرضى السكر، يوجد عدد من النصائح التى يجب اتباعها للاستمتاع بمشاهدة المباراة دون مضاعفات صحية غير مطلوبة، وفقا لموقع "Diabetes" البريطانى.

مشروبات رمضانية يجب على مريض السكر تجنبها

يشتهر شهر رمضان بالمشروبات الرمضانية اللذيذة، مثل الكركديه وقمر الدين والتمر الهندى والخروب، ورغم الفوائد العديدة التى يحصل عليها الجسم عند تناول تلك المشروبات، مثل ترطيب الجسم ومساعدته على تعويض السوائل التى فقدها خلال ساعات الصيام، لكن بالنسبة لمريض السكر قد يكون لها تأثيرات غير مرغوبة، وذلك فى حالة إضافة السكر إليها بكميات كبيرة.



وينصح الموقع مرضى السكر، فى حالة رغبتهم فى تناول تلك المشروبات، بتناولها غير محلاه، لأن تحلية المشروبات بالسكر يمكنها رفع نسبة السكر بالدم، بجانب أنها تساعد على الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، لذلك من الأفضل شرب تلك المشروبات بدون إضافة السكر عليها، وهوا ما ينطبق أيضا على الشاى ومشروبات الأعشاب.

مشروبات أخرى على مريض السكر تجنبها

تأتى المياه الغازية على رأس المشروبات التى يجب على مريض السكر تجنبها، نظرا لإحتواءها على كميات كبير من السكر، كذلك مشروبات الطاقة، وعصائر الفاكهة المضاف إليها السكر.

وينصح أيضا بشرب كميات كافية من الماء، خلال الفترة بين الإفطار إلى السحور، لأن شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على مستوى السكر فى الدم.