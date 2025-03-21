شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة ولدت بخلع الرضفة تستطيع إخراج ركبتيها وإعادتها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

انتشر مقطع فيديو لفتاة صينية تبلغ من العمر 19 عاما على نطاق واسع، بعد نشرها مقطع فيديو يوضح قدرتها غير العادية على إخراج ركبتيها ثم إعادتها إلى مكانها دون ألم، بسبب حالة ولدت بها، حيث تزعم الفتاة، التى لم يتم الكشف عن اسمها من مقاطعة جيانغشى، أنها لم تكن تعلم أبداً أن ركبتيها كانتا مميزتين حتى رآها زملاؤها فى المدرسة وهى تخرجهما من محجريهما عشوائيا ثم تعيدهما إلى مكانهما بسهولة.



حالة غريبة بخلع فى الرضفة

أصيب بعضهم بالذعر وأخبروها باستشارة الطبيب، لكن ركبتيها كانتا على هذا الحال منذ فترة طويلة، حسبما تتذكر، ومع ذلك قررت اتباع نصيحة أصدقائها واستشارة الطبيب، الذى أكد أنها تعانى من "خلع الرضفة" الخلقى، ما تسبب فى خروج ركبتيها عشوائيا وإعادتها إلى مكانها بسهولة، وقال الطبيب إن الحالة نادرة الحدوث لدى الفتيات، لكنه طمأن الشابة بأنه ما دامت لا تسبب لها الألم أو تعيقها عن القيام بأنشطتها اليومية، فهى ليست مشكلة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

"خلع الرضفة" يشير إلى الحالة التى تنخلع فيها الرضفة تماما من الأخدود الفخذى البكرى أثناء ثنى ومد مفصل الركبة، يمكن أن يكون خلقيا أو مكتسبا.

فى الفيديو الذى نشرته على الإنترنت، قالت الشابة من جيانغسو إنها تستطيع إخراج ركبتيها طوعا، ولكنها تخرج أيضا بشكل عشوائى عندما تمشى، أو حتى عندما تكون نائمة، لحسن الحظ، لا يسبب لها هذا أى ألم على الإطلاق، ولهذا السبب لم تكلف نفسها عناء زيارة الطبيب بشأنه.

تم مشاهدة المقطع عشرات الملايين من المرات، وكانت معظم التعليقات من أشخاص عانوا من مشاكل فى الركبة فى مرحلة ما من حياتهم ولم يصدقوا خلع الرضفة غير المؤلم للفتاة.

كتب أحد الأشخاص: "لقد أصبت أيضا بخلع خلقى فى الرضفة.. كان الأمر مؤلما للغاية.. وكان التعافى بعد الجراحة أيضا غير مريح للغاية.. لم أستطع حتى الركض"، علق شخص آخر قائلا: "يا إلهى، لدى إصابة فى الرضفة الآن، وبدأت تؤلمنى بمجرد النظر إلى هذا"، وشكرت الفتاة الجميع على اهتمامهم بحالتها، لكنها أكدت أن الطبيب أخبرها أنه طالما أنها لا تمارس أنشطة بدنية شاقة، فيجب أن تكون ركبتيها بخير.