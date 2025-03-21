شكرا لقرائتكم خبر عن لام شمسية.. تأثيرات نفسية خطيرة لألعاب الفيديو "الجيمز" على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:15 صباحاً.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عدداً من القضايا الاجتماعية، من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.

في مشهد من المسلسل ظهرت أمينة خليل وهي تتحدث مع مدرسة فى المدرسة التي تعمل بها، وتحذرها من الجيمز وألعاب الأطفال، وتأثيراتها السلبية النفسية وكونها منفذاً لتحرش البعض بالأطفال.

ما هي التأثيرات السلبية للجيمز وألعاب الفيديو على الأطفال؟

قال تقرير نشر فى موقع Longdom ، إن هناك الكثير من التأثيرات على الصحة النفسية والعقلية التي تحدثها ألعاب الفيديو والجيمز على الأطفال، والتي بين بينها:

- ترتبط على الدوام شعور الطفل بالقلق الحاد ومده جلوسه على ألعاب الفيديو لفترة طويلة.

- الإصابة بالاكتئاب لدى بعض الأطفال ويكونون الأكثر عرضة نتيجة ألعاب الفيديو.

- قد يصابون بإدمان ألعاب الفيديو، والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية مرضاً نفسياً عام 2018.

- زيادة فرص الإصابة بمشاكل الصحة النفسية لدى أغلب الأطفال الذين ينخرطون في ألعاب الفيديو.

كيفية الوقاية ينصح التقرير بضرورة تقنين هذه الأمور وتعامل الطفل مع الألعاب والفيديو جيمز:

- على الآباء وضع جدول زمني لوقت اللعب المسموح للطفل ويجب تذكير الطفل بانتهاء موعد جلوسه على ألعاب الفيديو قبل انتهاء الموعد بحوالي 15 دقيقة.

- تصنيف الألعاب التي يلعبها طفلك، لا تضع الأمر عشوائياً.

- استخدام أدوات الرقابة الأبوية بكل أشكالها التكنولوجية الحديثة.

- اشرح لأطفالك الكبار كيفية الحفاظ على أمان التكنولوجيا والمعلومات، وخاصة المعلومات الخاصة.

- كن قدوة لطفالك وكن صديقاً لهم ليشرحوا لك كل ما يتعرضون له.

- اهتم بالمراقبة البسيطة دون أن تلفت انظارهم أو تنهرهم أو تغضب.

- اهتم بوضع حدود وقواعد لا يمكن خرقها، بهدوء عند استخدام الألعاب.

- كافئه عند الالتزام بالقواعد التي تضعها للعب ألعاب الفيديو.

- بعض الألعاب لا تناسب أعمار الأطفال، ابحث عن مدى مناسبة اللعبة لعمر طفلك وقد تؤدي إلى تفاقم سلوكه المزعج.

- اهتم بنفسية طفلك ومراقبة أي تغيرات نفسية أو سلوكية عالية.

- استشر طبيباً متخصصاً إذا كان طفلك يعاني من أعراض الحزن والاكتئاب أو الارتباط الشديد بألعاب الفيديو.