شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء غذائية شائعة فى رمضان.. منها شرب كمية ماء كبيرة قبل الفجر والان مع تفاصيل الخبر

في رمضان، يقع الكثيرون في أخطاء غذائية قد تؤثر سلبًا على صحتهم وتسبب لهم التعب أو الجفاف، ولذا رصدنا بعض الأخطاء الكثيرة التي يجب تجنبها خلال شهر الصيام، للحصول على صحة جيدة، وذلك وفقا لتصريح من الدكتورة أمال فتحي استشاري السمنة والنحافة قصر العيني.

إليك أبرز الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

1. شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة عند السحور

يعتقد البعض أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل الإمساك يمنع العطش، لكن الجسم لا يستطيع تخزين الماء بهذه الطريقة. الأفضل هو توزيع شرب الماء خلال فترة الإفطار حتى السحور.

2. تناول الأطعمة المالحة والمخللات في السحور

هذه الأطعمة تسبب الجفاف والعطش أثناء النهار، لذا يُفضَّل تقليلها واستبدالها بأطعمة غنية بالماء مثل الخضراوات والفواكه.

3. الإكثار من الحلويات والمقليات عند الإفطار

الحلويات تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر يليه انخفاض مفاجئ، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والجوع بسرعة. أما المقليات، فتسبب عسر الهضم وتزيد من الحموضة.

4. بدء الإفطار بالأطعمة الدسمة

تناول الأطعمة الدسمة مباشرة بعد الصيام يرهق الجهاز الهضمي. من الأفضل بدء الإفطار بالتمر والماء أو الشوربة، ثم تناول الوجبة الرئيسية بعد ذلك.

5. تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة التي تسبب الانتفاخ وارتفاع السكر المفاجئ، كما أنها لا تعوّض السوائل المفقودة.

6. الإكثار من الكافيين بعد الإفطار أو في السحور

القهوة والشاي والمشروبات المحتوية على الكافيين تزيد من إدرار البول، مما قد يسبب الجفاف أثناء النهار.

7. تخطي وجبة السحور

البعض يتجنب السحور، ما يجعلهم يشعرون بالإرهاق والجوع الشديد أثناء النهار. من الأفضل تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف للحفاظ على الطاقة.

8. عدم تناول كمية كافية من الخضراوات والفواكه

هذه الأطعمة ضرورية لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وتساعد في ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

9. تناول الطعام بسرعة عند الإفطار

الأكل بسرعة يؤدي إلى سوء الهضم والانتفاخ. يُفضل تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

10. قلة الحركة بعد الإفطار

الجلوس مباشرة بعد الإفطار يؤدي إلى مشاكل في الهضم وزيادة الوزن. يُفضَّل المشي قليلاً بعد الإفطار لتحفيز الهضم.



