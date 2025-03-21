شكرا لقرائتكم خبر عن من تحسين الهضم إلى حماية صحة القلب.. فوائد زيت السمسم لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

لا يُحسّن زيت السمسم نكهة وجباتك فحسب، بل يُعزز أيضًا عملية الهضم، ويحمي قلبك، ويُحسّن صحتك العامة، ويُعرف منذ زمن طويل بفوائده الصحية المذهلة وخصائصه الغذائية.

يُستخرج هذا الزيت من بذور السمسم الغنية بالعناصر الغذائية، وهو غني بمضادات الأكسدة القوية، والدهون المفيدة للقلب، وخصائص مُحسّنة للهضم. سواءً استُخدم على السلطات، أو مُزج في الصلصات، أو استُخدم في الطهي، فإن زيت السمسم ليس مجرد عنصر أساسي في المطبخ. إليك بعض فوائد زيت السمسم لصحة جسمك العامة وفقا لموقع " onlymyhealth"

1. يحسن الهضم

يلعب زيت السمسم دورًا أساسيًا في صحة الجهاز الهضمي، فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على تليين الأمعاء، مما يُسهّل حركة الأمعاء ويُقلّل الإمساك، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تُهدئ الجهاز الهضمي، وتُقلّل من التهيج والانزعاج.

خصائص زيت السمسم المضادة للأكسدة والالتهابات يمكن أن تعزز صحة الأمعاء وقد تساهم في تحسين الهضم.

2. يحمي صحة القلب

لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، مما يجعل صحة القلب أولوية، حيث يساهم زيت السمسم في صحة القلب بطرق متعددة، حيث يخفض الكوليسترول السيئ، وغني بمضادات الأكسدة ، وينظم ضغط الدم.

3. يدعم صحة البشرة والشعر

زيت السمسم غني بفيتامين هـ، وهو عنصر غذائي أساسي لترطيب البشرة وإصلاحها. يساعد على الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل الالتهاب، ويعزز إشراقة طبيعية، خصائصه المضادة للميكروبات تجعله فعالاً في علاج حب الشباب والجروح الطفيفة، أما بالنسبة للشعر، فيعمل زيت السمسم كبلسم طبيعي، يقلل من جفافه ويعزز نموه، يحتوي على أحماض دهنية أساسية تغذي فروة الرأس، وتقلل من القشرة، وتقوي بصيلات الشعر.

4. يقوي جهاز المناعة

تنبع خصائص زيت السمسم المعززة للمناعة من غناه بالزنك والمغنيسيوم والنحاس، تلعب هذه المعادن دورًا حيويًا في الحفاظ على وظيفة المناعة، وتقليل الالتهابات، والحماية من العدوى، كما يحتوي زيت السمسم على السيسامول، وهو مضاد للأكسدة معروف بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات.

5. قد يساعد في إدارة الوزن

على الرغم من كونه زيتًا، إلا أن زيت السمسم يُساعد في الواقع على التحكم في الوزن عند تناوله باعتدال، فهو يحتوي على دهون متعددة غير مشبعة تُساعد على تنظيم عملية الأيض وتعزيز الشعور بالشبع، مما يُقلل من إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

6. يدعم صحة المفاصل والعظام

زيت السمسم مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي معادن أساسية لتقوية العظام وصحة المفاصل، تساعد هذه المعادن على الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على مرونة المفاصل، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائص زيت السمسم المضادة للالتهابات في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها، مما يجعله إضافة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل.

كيفية إدخال زيت السمسم في نظامك الغذائي

1- زيت السمسم

استخدميه في الطهي: أضيفي زيت السمسم إلى الأطعمة المقلية، والتتبيلات، والكاري.

رشها على السلطات: يعتبر زيت السمسم غير المكرر إضافة رائعة لصلصات السلطة.

تناوله باعتدال: مع أن زيت السمسم صحي، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية، تناوله بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

