10 مخاطر صحية لفقدان الوزن غير الصحى

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إنقاص الوزن بطريقة غير صحية قد يكون ضارًا بالصحة البدنية والنفسية، فالفقدان السريع للوزن، واتباع الحميات الغذائية القاسية، وتخطي الوجبات، واستخدام الحميات الغذائية غير التقليدية أو حبوب إنقاص الوزن، كلها عوامل قد تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

ورغم أن التخلص من الوزن الزائد مفيد عند اتباعه بشكل صحيح، إلا أن أساليب إنقاص الوزن غير الصحية قد تُخل بالتوازن الطبيعي للجسم، وتُسبب اختلالات هرمونية، وإرهاقًا، ومشاكل هضمية، وحتى مشاكل نفسية كالقلق والاكتئاب، لذا، ينبغي أن يركز فقدان الوزن المستدام على التغذية المتوازنة، وممارسة التمارين الرياضية الكافية، والتقدم التدريجي لضمان فوائد صحية طويلة الأمد.

10 مخاطر لفقدان الوزن غير الصحي 1. فقدان العضلات بدلاً من فقدان الدهون

وفقا لموقع " NDTV"، عندما يحدث فقدان الوزن بسرعة كبيرة أو دون تغذية سليمة، يبدأ الجسم بحرق العضلات بدلاً من الدهون للحصول على الطاقة، يؤدي هذا إلى ضعف العضلات، وانخفاض القوة، وتباطؤ عملية الأيض، مما يُصعّب الحفاظ على الوزن المفقود على المدى الطويل.

2. نقص العناصر الغذائية

قد يؤدي التقييد المفرط للسعرات الحرارية أو استبعاد مجموعات غذائية كاملة إلى نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الحديد والكالسيوم وفيتامينات ب والبروتين، وقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم وضعف العظام وتساقط الشعر واختلال وظائف المخ.

3. ضعف الجهاز المناعي

فقدان الوزن السريع قد يُضعف المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ونزلات البرد والإنفلونزا، كما أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين سي والزنك والبروتين، يُعيق قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

4. تباطؤ عملية الأيض واستعادة الوزن

يُبطئ اتباع حمية غذائية قاسية عملية الأيض لأن الجسم يدخل في حالة تجويع، فيحرق سعرات حرارية أقل للحفاظ على الطاقة، هذا يُسهّل استعادة الوزن بسرعة عند العودة إلى نمط الحياة الطبيعي، مما يؤدي غالبًا إلى دورة من الحميات الغذائية المتذبذبة.

5. اختلال التوازن الهرموني

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن غير الصحي إلى خلل في هرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، وتقلبات مزاجية، وزيادة مستويات التوتر، وفي الحالات الشديدة، قد يؤثر ذلك على الخصوبة.

6. مشاكل القلب

فقدان الوزن بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب اختلال توازن الكهارل، وانخفاض ضغط الدم، وخفقان القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب، وحتى السكتة القلبية في الحالات القصوى.

7. مشاكل في الجهاز الهضمي

غالبًا ما تفتقر الحميات الغذائية القاسية إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى الإمساك والانتفاخ وارتجاع المريء وآلام المعدة، إضافةً إلى ذلك، قد تُسبب الحميات الغذائية القاسية اضطرابًا في بكتيريا الأمعاء، مما يُسبب اضطرابات هضمية طويلة الأمد.

8. حصوات المرارة ومشاكل الكبد

يزيد فقدان الوزن السريع من خطر الإصابة بحصوات المرارة، وهي ترسبات مؤلمة في المرارة قد تسبب الغثيان والقيء والألم الشديد، بالإضافة إلى ذلك، قد يتطور مرض الكبد الدهني نتيجة التغيرات المفاجئة في استقلاب الدهون.

9. مشاكل الصحة العقلية

قد تؤدي أساليب إنقاص الوزن غير الصحية إلى القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل ومشاكل في صورة الجسم، كما أن ضغوط الأكل التقييدي والإفراط في ممارسة الرياضة قد تُسبب إرهاقًا نفسيًا، مما يُصعّب الحفاظ على علاقة صحية مع الطعام.

10. التعب ونقص الطاقة

الحميات الغذائية القاسية تحرم الجسم من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للأنشطة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعب دائم، ودوار، وصداع، وصعوبة في التركيز، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والصحة العامة.