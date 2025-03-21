أعمال منزلية ممنوعة على الحامل بعد تعب صيام ثلثي شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:53 صباحاً - تستغل الأمهات الحوامل حلول شهر رمضان للقيام ببعض الأعمال المنزلية التي يكون قد تم تأجيلها، خاصة لو كانت الأم تعمل خارج البيت أي لديها وظيفة مثلًا، ولذلك فهي تستغل توقيت شهر رمضان مثلًا وعودتها المبكرة من العمل للقيام ببعض الأعمال المؤجلة، وهي لا تعرف أنها قد تضر بحملها وصحة جنينها.

يجب على الحامل أن تتبعد عن بعض الأعمال المنزلية وتراعي نصائح وقواعد خصوصًا مع قرب العشر الأواخر من رمضان والاهتمام بزيادة الأجواء الروحانية فيها والاستعداد لعيد الفطر ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة أمجاد يحيى حيث أشارت إلى أعمال منزلية ممنوعة على الحامل خاصة بعد صيام ثلثي الشهر وتعب الصيام، مثل التسلق والوقوف الطويل والانحناء وغيرها في الآتي:

مخاطر تتعرض لها الحامل خلال القيام بالأعمال المنزلية

حامل تعاني من ألم الظهر

اعلمي أن من المخاطر التي قد تتعرضين لها أن تصابي بخطر النزيف، والذي قد يهدد حملك، وكثيرًا ما يحدث النزيف لدى الحامل في بداية الحمل وفي الشهور الأخيرة، وغالبًا ما تكون الشهور الوسطى أي الثلث الثاني من الحمل من أفضل شهور الحمل، وهي تعرف بأنها شهور عسل حملك

توقعي أن تتعرضي لخطر الإجهاض الذي يهدد حياة جنينك في حال قمت بأعمال منزلية مجهدة، حيث أن الاجهاض يكون في الثلث الأول من الحمل غالبًا، وكذلك فهناك بعض الحالات التي تتم فيها الولادة مثلًا في الشهر السابع، ويضطر الطبيب لإنهاء الحمل بسبب موت الجنين في الرحم، وغالبًا ما يكون سبب موت الجنين هو تعرضه لضربة خارجية نتيجة لأعمال عنيفة قامت بها الأم وتعرضها للسقوط من أعلى.

لاحظي أن الإصابة بآلام الظهر وكذلك تجدد آلام عرق النسا، حيث تعاني منه الكثير من النساء قبل الحمل، وتتجدد المعاناة منه مع الحمل، وذلك بسبب التعرض للتعب والإرهاق وبذل مجهود بدني مضاعف، وهذه الآلام قد تستمر لما بعد الولادة.

اعلمي أن المخاطر التي يتعرض لها الحمل بسبب الأعمال الشاقة لا تقتصر على آلام بل تتعداها لتصل إلى الجنين، فقد يصاب الجنين أيضًا بحدوث تجمع دموي أو نزيف، وبالتالي يجب أن تكون الحامل حريصة في كل حركة تقوم بها من أجل سلامة جنينها، حيث تعرضه للإصابة يحدث حين تلاحظ توقف حركته.

تتعرض الحامل لتورم القدمين بالإضافة إلى ألم الحوض وهذه الآلام تزيد من معاناة الحامل ويصبح ما تبقى لها من شهور الحمل بالنسبة لها عبارة عن أيام مؤلمة وطويلة ومجهدة، حيث أن تورم القدمين يعيق حركتها ويؤدي لبقاء الحامل لفترة طويلة في السرير، مما يزيد من وزنها ويعرضها لخطر الإصابة بجلطات في الساق.

ما هي الحركات التي يجب على الحامل تجنبها؟

حامل تطيل الوقوف

امتنعي تمامًا عن القيام بالأعمال المنزلية التي تستوجب التسلق، حيث تقوم بعض الحوامل بالتسلق لتنظيف مصابيح الإنارة" النجف والثريات" مما يؤدي لتعرضها لخطر السقوط على الأرض وما ينتج عنه من كسور ومخاطر على الجنين، مع ملاحظة أن سقوط الحامل مع شهور حمل متقدمة يعني أن يزداد الخطر على الجنين بسبب كبر حجمه وارتفاعه للأعلى فقد يصاب بضربة في الرأس مثلًا.

حاولي تقليل الوقوف لفترة طويلة؛ لأن الوقوف من الأعمال التي يجب أن تمتنع عنها الحامل، في حال كان ذلك لفترة طويلة، وفي حال اضطرت للوقوف فعليها التبديل بين الساقين، فتقف على ساق ثم تقف على أخرى؛ لأن وزنها قد أصبح مضاعفًا ويجب ألا تترك هذا الوزن، أي وزن جسمها ووزن الجنين محمولًا على ساقيها، مما يعرضها للإصابة بدوالي الساقين وتفاقم حالة الدوالي في الساقين في حال كانت تعاني منهما سابقًا.

امتنعي عن التعرض للأعمال التي تستوجب استنشاق رائحة مواد التنظيف والتي قد تسبب الاختناق للجنين، بسبب نفاذية رائحتها، وتصنف ضمن المواد السامة والكاوية والتي قد تسبب الحروق أيضًا عند ملامستها للجلد وفي حال اضطرارك لاستخدامها فيجب استخدام كمامة واقية.

تجنبي سحب الأجسام الثقيلة وإزاحتها؛ لأنها تسبب نفس المخاطر التي يسببها حمل الأشياء، والتي تلقي جهدًا مضاعفًا على جسمك وتؤدي لمخاطر صحية خطيرة، وإزاحة الأجسام عمومًا تضر العمود الفقري للمرأة، وكذلك حملها يؤديان لنفس النتيجة إضافة لأن الشهر الأخير من الحمل يهدد بحدوث الولادة المبكرة نتيجة انفجار كيس المياه نتيجة للضغط الناتج عن سحب الأجسام الثقيلة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية.

لاحظي أن الانحناء إذا كان محببًا ومطلوبًا في الأيام الأخيرة قبل الولادة؛ لأنه يساعد في فتح الرحم وتوسيع عنق الرحم، مثل القيام بمسح الأرضيات فهو يمنع تمامًا بالنسبة للحوامل ما قبل الشهر الأخير بسبب ما قد يلحقه بمخاطر على الحمل وسلامة الجنين، وفي حال الاضطرار للانحناء يجب النزول على الركبتين أولا ثم التقاط أي شيء عن الأرض.

نصائح لتقسيم مجهودك البدني خلال العشر الأواخر من رمضان

حامل تشرب الماء

نامي نومًا متواصلًا لمدة ست ساعات على الأقل، وذلك في فترة ما بعد الإفطار والسحور، ويمكن أن تحصلي على ساعة من النوم خلال النهار، حيث أن نوم القيلولة يسهم في تجديد نشاطك وطاقتك، وكذلك يعد راحة للجنين؛ لأن المجهود البدني يصيبك بالأنيميا ويصيب الجنين بفقدان الوزن. أكثري من شرب السوائل ما بين الإفطار والسحور لكي تشعري بالانتعاش والشعور بالطاقة والحيوية وقللي من السكريات على مائدة السحور؛ لأن أضرار السكريات على الحامل.. وبدائلها الصحية فالأضرار كثيرة وأهمها تعرض الجنين لعدم اكتمال نمو الرئة والإصابة بسكر الحمل وبدائلها هو تناول الفاكهة الطازجة ويجب تأجيل السحور حتى ما قبل الأذان بنصف ساعة لكي لا تشعري بالجوع خلال النهار. حددي وقتًا بعد أداء كل فريضة لتلاوة القرآن الكريم، ويمكن توزيع الورد اليومي على الصلوات الخمس لكي لا تشعري بالإرهاق وحيث أن الانحناء للقراءة قد يصيبك بالدوار والدوخة. اهتمي بأن ينام الأطفال باكرًا، وقللي من فترات نومهم خلال النهار وقدمي لهم الموز والحليب والروب" اللبن الزبادي" لكي يخلدوا إلى النوم باكرًا وتتفرغي لصلاة القيام بعد أداء صلاة التراويح وذلك في العشر الأواخر من رمضان. استغلي العشر الأواخر من رمضان بتخصيص وقت للاسترخاء خلال النهار والجلوس مع الأطفال في مكان بارد وجيد التهوية؛ لكي تتحدثي معهم عن فضل هذه الأيام ويمكن مناقشة أفكار عن الاحتفال بعيد الفطر لإشاعة أجواء الفرح في بيتك. احرصي في الليالي الوترية أي المفردة من العشر الأواخر على أن تنامي لنصف ساعة بعد الإفطار لكي تجددي نشاطك وتستطيعي القيام بصلاة النوافل لأن الليالي الوترية هي من الليالي التي يتوقع أن تكون إحداها هي ليلة القدر، وابتعدي عن شرب المنبهات؛ لأنها سوف تأتي بنتائج عكسية إضافة لتأثيرها الضار على الجنين.

قد يهمك أيضا: 7 نصائح لتغذية الحامل في رمضان وفقاً لخبيرة تغذية

*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.