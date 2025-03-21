أم لأول مرة.. إليك علامات الطفل الذكي في عمر الشهرين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:53 صباحاً - إذا كنت أمّاً لأول مرة فقد تغفلين علامات نمو طفلك ومراحل نموه الطبيعية، فقد ينمو أغلب الأطفال بسرعة كبيرة في عمر الشهرين وغالباً ما يعانون من طفرة في النمو في عمر 6 أسابيع، وهناك عدة علامات في وقت مبكر من حياة الطفل تشير إلى ارتفاع مستوى الذكاء وقد تظهر بعضها مباشرة بعد الولادة، أما مع دخول عمر الشهرين، فقد يشعر الأطفال بسعادة متزايدة لتجربة أشياء جديدة والتعرف إلى العالم من حولهم.

على الرغم من أن بعض علامات نمو الطفل ليست حاسمة، إلا أنها قد تظهر ذكاء طفلك ومع التحفيز المناسب، سيتم صقل مهاراته بشكل متزايد. فيما يلي وفقاً لموقع raisingchildren" سمات الطفل الذكي الذي يبلغ من العمر شهرين والتي من المهم أن تعرفيها جيداً.

زيادة اليقظة والانتباه

قد تتفاجأ الأمهات بمدى انتباه الأطفال حديثي الولادة - الصورة من موقع Freepik

قد تتفاجأ الأمهات بمدى انتباه الأطفال حديثي الولادة، خاصة عندما يكون عمرهم بضعة أيام أو أسابيع فقط. في حين أن جميع الأطفال حديثي الولادة سيحاولون استيعاب وفهم ما يحيط بهم، ولكن معظم الأطفال قد يبدون أكثر يقظة وفي حالة تأهب شديد، وقد يكون لديهم معدل ذكاء أعلى.

تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين هم في حالة يقظة عالية، والذين يتواصلون بالعين ويبدو أنهم يستمعون ويراقبون دائماً، لديهم معدل ذكاء مرتفع وقادرون على ملاحظة وإظهار نطاق أكبر من الإدراك في وقت مبكر أيضاً.

ربما تودين التعرف هل كثرة حركة الطفل دلالة على الذكاء أم إشارة لانخفاضه؟

الاتصال المباشر بالعين

تعد اليقظة أمراً طبيعياً وإيجابياً للغاية بالنسبة لنمو طفلك، حتى منذ ولادته وفي المقابل، عندما يكون الطفل قادراً على إجراء اتصال مباشر بالعين مع والديه، فيعد ذلك علامة على تطورات في نمو الطفل في سن مبكرة.

على الجانب الآخر فقد يولد الأطفال في عالم سيحاولون فهمه على الفور وفي المقابل، مع حواسهم غير المتطورة، سيكون من الصعب استيعاب وفهم ما حولهم، لذلك إذا كان الطفل في بداية حياته يستطيع أن ينظر مباشرة إلى والديه، فهذا يعد تطوراً سريعاً في مهارته، وقد تكون علامة على أنه طفل ذكي.

التعرف إلى الوجوه

يولد الأطفال من دون معرفة شكل والديهم ربما قد سمعوا أصوات الأب والأم أثناء تواجدهم في الرحم، لكن لم يروهم قط وتعد إحدى العلامات التي تشير إلى أن الطفل سيحصل على معدل ذكاء مرتفع هي قدرته على التعرف إلى وجوه أفراد الأسرة المقربين منذ سن مبكرة: الأم، الأب، الأشقاء، وما إلى ذلك.

المعالم التنموية في وقت مبكر

يعد الوصول إلى مراحل النمو المبكرة سمة مهمة للطفل الذكي الذي يبلغ من العمر شهرين، فقد يصل الأطفال إلى مراحل النمو، مثل الزحف والمشي والتحدث، بمعدلات مختلفة.

يصل بعض الأطفال إلى مراحل النمو في وقت مبكر جداً، والبعض الآخر يستغرق وقتاً طويلاً، وقد أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين الوصول إلى بعض المعالم التنموية في وقت مبكر وزيادة معدل الذكاء.

من المحتمل أن يتمتع الأطفال الذين يصلون إلى مراحل النمو بسرعة كبيرة بذكاء أعلى من المتوسط. تذكري أن هذا لا يعني أن عليك إجبار طفلك على أن يكون قادراً على القيام بكل شيء قبل أن يصبح طفلك جاهزاً.

سماع أكثر من لغة منطوقة

إذا كنت تستطيعين التحدث بأكثر من لغة، فحاولي التحدث إلى طفلك بعدة لغات، حتى أثناء الحمل حيث تظهر الأبحاث أن سماع لغة مختلفة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نمو الدماغ بشكل أسرع، مما قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الأطفال.

محاولة التحدث

إذا أظهر الطفل محاولة التحدث في وقت مبكر مما هو متوقع، فقد يكون ذلك أيضاً علامة على ذكاء طفلك وخاصة في عمر الشهرين، فقد ترتبط الرغبة في التواصل والقدرة على البدء في تكوين الكلمات قبل وقت طويل من متوسط العمر الذي يجب أن يبدأ طفلك بالفعل في التحدث بارتفاع معدل ذكاء الطفل، فعادةً ما يبدأ الأطفال بإصدار أصوات مثل الثرثرة ويجب الاستمرار في التحدث مع طفلك والتأكد من قراءة الكتب له بانتظام فكلما تفاعلت أكثر في التحدث معه، يبدأ طفلك في فهم اللغة أسرع وتكوين الكثير من الكلمات.

يستمتع بتقليد الأصوات

يكون بعض الأطفال أكثر قدرة على التواصل من غيرهم، حتى في سن مبكرة جداً. الأطفال الذين يبدأون بإصدار الأصوات مبكراً وتقليدها لديهم معدل ذكاء مرتفع.

نصائح لتعزيز ذكاء الأطفال بعمر الشهرين

قراءة الكتب والدردشة

عندما تكونين مع طفلك، لا تنسي التحدث معه كثيراً -الصورة من موقع Freepik

على الرغم من أن طفلك لا يبدو أنه يفهم القصص التي تقرئينها، إلا أنه في الواقع ليس من المبكر أبداً البدء بهذه العادة الجيدة فلا يزال بإمكان الأطفال استيعاب ما تقوله الأم كلمة بكلمة، كما يساعد روتين قراءة الكتب أيضاً على زيادة مفردات طفلك.

لذا يجب عدم إغفال أهمية التحدث مع طفلك كثيراً والتفاعل معه أكثر، والاهتمام بأية استجابات أو ردود فعل يقوم بها الطفل مهما كانت صغيرة.

على سبيل المثال، انتبهي إلى كيفية تحرك الطفل أو كيفية بدء إصدار الأصوات عندما تتحدثين.

استخدام كتب ذات ألوان متباينة

الأطفال لديهم إدراك محدود للألوان عند الولادة، ويتفق العديد من العلماء على أن الأطفال يرون أولاً باللونين الأسود والأبيض، أو ظلال اللون الرمادي.

يبدأ الأطفال بالتركيز على الأشياء التي تبعد عنهم مسافة تصل إلى 30 سم في الشهر الأول من عمرهم. يحب الأطفال الصور عالية التباين والبسيطة والجريئة، لأنها أسهل في الرؤية وسيتمكن الأطفال أيضاً من التعرف إلى كافة الأشياء والأشكال التي تأتي بهذه الألوان في الأشهر القليلة الأولى من العمر.

على الجانب الآخر ستدعم الكتب التي تحتوي على صور باللونين الأبيض والأسود أيضاً التطور البصري للطفل ومساعدة عضلات العين على التنسيق مع الدماغ.

وقت البطن

وقت الاستلقاء على البطن هو الوقت الذي يكون فيه الطفل نائماً على بطنه لفترة قصيرة أثناء استيقاظه ويساعد ذلك على تطوير عضلات الرأس والرقبة، بالإضافة إلى تدريب قوة العضلات في الذراعين والكتفين.

يمكن البدء بهذا النشاط عندما يبلغ عمر الطفل حوالي الأسبوعين والقيام بجلسات قصيرة من وقت البطن لمدة 30 ثانية إلى دقيقة تقريباً.

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النظر في المرآة

امنحي طفلك الفرصة للنظر في المرآة، ثم إظهار تعابير مختلفة مثل الابتسام أو الضحك أو تحريك عينيه أو إخراج لسانه. يتعلم الأطفال أيضاً كيفية التواصل من خلال هذا النشاط، وخاصة تعلم التعرف إلى تعبيرات شخص ما.

ألعاب بسيطة وملونة

في الأسابيع القليلة الأولى من عمر طفلك، يمكنك البدء بتقديم بعض الألعاب البسيطة التي تناسب حواس البصر والسمع واللمس لدى طفلك.

وبعضها يشبه الألعاب الخشخيشة التي تصدر صوتاً عند تحريكها، فاختاري ألعاباً ذات ألوان وأنماط متباينة، لتحفيز تطور رؤية طفلك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.