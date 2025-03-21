شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب العرقسوس احتباس السوائل بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

العرق سوس من المشروبات الشائعة في رمضان، لكنه قد يكون غير مناسب لتناوله على الإفطار لعدة أسباب، يقدمها استشاري التغذية في قصر العيني الدكتور أيمن عيسى، ومنها:

1. رفع ضغط الدم

العرق سوس يحتوي على مادة "الجليسرهيزين" التي تؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء في الجسم، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من مشكلات في الضغط أو القلب.

2. اضطراب مستويات السكر

رغم أنه خالٍ من السكر المضاف، إلا أن العرق سوس يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، مما قد يكون غير مناسب لمرضى السكري.

3. زيادة احتباس السوائل في الجسم

قد يسبب العرق سوس احتباس السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى تورم في الأطراف أو مشاكل في الكلى لدى بعض الأشخاص.

4. اضطرابات في توازن البوتاسيوم بالجسم

يمكن أن يقلل العرق سوس من مستويات البوتاسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف العضلات أو عدم انتظام ضربات القلب.

5. تأثير سلبي على المعدة

قد يسبب العرق سوس تهيجًا في المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله على معدة فارغة بعد يوم طويل من الصيام.

6. تفاعلات دوائية

قد يتفاعل العرق سوس مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول وأدوية الكورتيزون، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وحث استشاري التغذية، علي امكانية تناول عرق السوس إذا كنت بصحة جيدة، يمكنك تناوله باعتدال، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

