شكرا لقرائتكم خبر عن توابل مفيدة أضفها إلى طعامك.. خلى الفول على السحور بالكمون والان مع تفاصيل الخبر

التوابل العنصر الأساسي في إعطاء النكهة وإضفاء المذاق الرائع لأي نوع من أنواع الطعام، ونحن في شهر رمضان بموائده العامرة لابد من الاهتمام بإضافة التوابل الصحية إلى الطعام للاستفادة من فوائدها والتمتع بمذاقها الرائع.

التوابل المفيدة

وفقًا لتقرير نشر في موقع muslimhands، فإن هناك الكثير من التوابل التي يمكن أن تضيفها إلى الأطعمة الصحية خلال شهر رمضان لإعطاء النكهة والفائدة المثالية، شرط عدم الإكثار أو الإفراط فيها.

- الريحان: يمكن إضافة الريحان إلى صلصة الطماطم أو الخبز المحمص، هذه العشبة الرائعة تساعد على تخفيف التوتر وتخفيف حد الألم والتهابات الجسم.



- الثوم: أحد أهم المنكهات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم بشكل عام، كما أنه يجعل مستويات السكر في الدم مستقرة وتقوي المناعة وتجنبك العدوى المستمرة بنزلات البرد.



- الزنجبيل: أحد أهم أنواع التوابل الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة صحية وتقاوم التهابات الجسم وتقاوم العدوى وتعزز مناعة الجسم، كما أنها مفيدة للغاية للجهاز الهضمي والمعدة، كما أنها تقاوم الغثيان وعسر الهضم والرغبة في القيء واضطرابات الشهية.



- الزعفران: أحد أهم أنواع التوابل التي تعطي لونا للطعام وصحية للغاية لأنها تواجه الإمساك وتحارب الانتفاخ، كما أنها تقلل من حد القلق العام والاكتئاب وفقًا للتقرير.



- الزعتر: الزعتر المجفف أو الزعتر الطازج أحد أهم أنواع الإضافات والتوابل التي يمكن إضافتها إلى الأطعمة لأنها من الأعشاب الصحية التي تحسن من عمل أجهزة الجسم وتحارب الانتفاخات وتقلل من حد التهابات الجسم، وتعزز من الطاقة والقوة وتقاوم التهابات الحلق والألم المعدي بشكل كبير، كما أنها تحافظ على نكهة الطعام وتعطي مذاقًا رائعًا له.



- الكمون من الإضافات الرائعة على الطعام الذي يعزز من صحة الهضم والتخلص من الانتفاخات وآلام البطن وتقلصاتها فضلا عن تعزيزه من النوم الجيد ومقاومة الأرق.