شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة ابنة ليل فى وتقابل حبيب.. أسباب وعلاج التبول اللاإرادى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة السابقة من مسلسل وتقابل حبيب، معاناة ابنة ليل من مشكلة التبول اللاإرادى مرة أخرى، حيث تحدثت ابنة ليل معها حول شعورها بالحزن نتيجة سخرية زميل لها فى المدرسة بسبب موقف حدث ولم تخبرها به، حيث إنها كانت فى الحصة وأرادت دخول الحمام ولكنها لم تلحق نفسها لتتبول لا إرادياً ويتسبب ذلك فى إحراجها أمام زملائها.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

ما هو التبول اللاإرادي؟

وفقا للموقع الطبى "WebMD" يحدث التبول اللاإرادى، عندما يتبول الطفل ما دون قصد أثناء النوم، وهو أمر شائع لدى الأطفال، حتى لو كانوا مدربين على استخدام المرحاض، ومن المرجح أن يتوقف طفلك عن التبول اللاإرادى فى الفراش بين سن الرابعة والسادسة.

مع أن التبول اللاإرادى قد يكون عرضًا لمرض كامن، إلا أن معظم الأطفال الذين يبللون فراشهم لا يعانون من مرض كامن يُفسر ذلك. وتُوجد حالة كامن لدى حوالى 1% فقط من الأطفال الذين يبللون فراشهم بانتظام.

هذا لا يعنى أن الطفل الذى يبلل فراشه يستطيع التحكم به أو أنه يفعل ذلك عن قصد، فهو ليس كسولاً أو متعمداً أو سيئ السلوك. التبول اللاإرادى غالباً ما يكون مشكلة نمو. معظم الأطفال يتخلصون منه ببساطة ولا يحتاجون إلى علاج.

إنها ليست حالة خطيرة، لكنها قد تُشعر طفلك بالحرج أو الانزعاج، ففى بعض الحالات، قد يتجنب أنشطة مثل المبيت مع الأصدقاء، خوفًا من تبليل فراشه.

أسباب التبول اللاإرادي

ومن المرجح أن يكون السبب هو أحد الأسباب التالية أو مجموعة منها:

لا يزال الطفل غير قادر على حبس البول طوال الليل.

لا يستيقظ الطفل عندما تكون مثانته ممتلئة.

يخرج الطفل كمية كبيرة من البول خلال ساعات المساء والليل.

يعانى الطفل من عادات سيئة فى استخدام المرحاض خلال النهار. يتجاهل العديد من الأطفال عادةً الرغبة فى التبول ويؤجلونه لأطول فترة ممكنة.

عادةً ما يكون الآباء معتادين على حركات تقاطع الساقين، وشد الوجه، والالتواء، والقرفصاء، ومسك منطقة العانة التى يستخدمها الأطفال لحبس البول.

ما هو "الطبيعي" عندما يتعلق الأمر بالتبول اللاإرادي؟

نطاق التبول اللاإرادى واسع جدًا، فعادةً ما يصبح الطفل مُدرّبًا على استخدام المرحاض بين سن الثانية والرابعة، لكن البعض لا يستطيع البقاء جافًا طوال الليل حتى يكبر، فى سن الخامسة أو السادسة، يستطيع 85% من الأطفال البقاء جافين، لكن بعضهم يظلّ يتبول فى فراشه من حين لآخر حتى سن العاشرة أو الثانية عشرة.

علاجات التبول اللاإرادي إدارة التبول اللاإرادى فى المنزل

هناك خطوات يمكنكِ اتخاذها فى المنزل لمساعدة طفلكِ على التوقف عن تبليل فراشه. من هذه الطرق:

تجنب لومهم: ذا شعرتَ بالغضب أو الإحباط لأن فراشك مبللٌ مرةً أخرى، فلا تُوجِّه مشاعرك نحو طفلك، غالبًا ما يشعر بالسوء حيال ذلك، ولم يفعل ذلك عمدًا. لذا لا تُلقِ باللوم.

تأكد من أن طفلك يعلم أن التبول اللاإرادى ليس خطأه، وأنه ليس وحيدًا، أخبره أن ملايين الأطفال، والمراهقين أيضًا، يتبولون بانتظام فى أسرّتهم. أخبره إذا كنتَ قد فعلتَ ذلك أيضًا فى صغرك. يمكنك مساعدته على إدراك أنها مشكلة سيتجاوزها مع مرور الوقت.