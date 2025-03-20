شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 10% فقط من العلاجات الشائعة لعلاج آلام أسفل الظهر فعالة والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة الطب القائم على الأدلة الطبية (BMJ)، فإن حوالي 10% فقط من العلاجات الشائعة لآلام أسفل الظهر تُقدم فوائد حقيقية، والعديد منها يُخفف الألم بشكل طفيف.

ماذا تقول الدراسة؟

قرر الخبراء أن الأدلة المتعلقة بالعديد من العلاجات الشائعة لآلام الظهر "غير قاطعة"، وشرع فريق بحثي بقيادة أكاديميين في أستراليا في تقييم فعالية العلاجات غير الجراحية لآلام الظهر لدى البالغين، وحللوا 301 تجربة تناولت 56 علاجًا مختلفًا لآلام أسفل الظهر تحديدًا، وأبلغ المشاركون في الدراسات عن شدة الألم في بداية التجربة ومرة أخرى بعد تلقي العلاج، كما قيّم الباحثون موثوقية الأدلة المقدمة في هذه الدراسات، ووجدوا أن علاجًا واحدًا فقط لآلام أسفل الظهر الحادة وخمسة علاجات لآلام الظهر المزمنة (طويلة الأمد) اعتُبرت فعالة.

شملت العلاجات الفعّالة لآلام أسفل الظهر الحادة الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، أما بالنسبة لآلام الظهر المزمنة، فقد ثبتت فعاليتها في التمارين الرياضية، والعلاج التلاعبي بالعمود الفقري، واللصقات، ومضادات الاكتئاب، ونوع من الأدوية يُعرف باسم مستقبلات الفانيليويد المحتملة العابرة ومع ذلك، لم تُسفر هذه العلاجات إلا عن انخفاض طفيف في الألم.

وأشار الباحثون إلى أن أفضل الأدلة المتاحة تشير إلى أن واحدًا فقط من كل عشرة علاجات شائعة غير جراحية وغير تدخلية لآلام أسفل الظهر يكون فعالًا، حيث يُوفر تخفيفًا طفيفًا للألم، وذكروا أن التمارين الرياضية، والباراسيتامول، ربما تُحدث فرقًا ضئيلًا لعلاج مشاكل أسفل الظهر الحادة، بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن المضادات الحيوية "غير فعالة" لمشاكل أسفل الظهر طويلة الأمد، وفي حين أن الأدلة لا تزال غير قاطعة، تشير المعلومات المتاحة إلى أن بعض العلاجات قد تكون فعالة في علاج آلام الظهر الحادة.

ما هو ألم أسفل الظهر؟

ألم أسفل الظهر، المعروف أيضًا باسم (LBP)، هو ألم أو انزعاج في منطقة أسفل الظهر من العمود الفقري، بين أسفل القفص الصدري وأعلى الحوض، ويمكن أن تتراوح شدته بين الخفيفة والشديدة، وتشمل أعراضه:

ألم خفيف، أو ألم حاد، أو تصلب، أو ألم ينتشر إلى الأرداف، أو الوركين، أو الساقين.

سبب آلام أسفل الظهر

يمكن أن ينشأ ألم أسفل الظهر لأسباب مختلفة، بما في ذلك إجهاد العضلات، والتواء الأربطة، والانزلاق الغضروفي، والتهاب المفاصل، وتضيق القناة الشوكية، وحتى الإصابات أو الحالات التي تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل مشاكل الكلى.

علاج آلام أسفل الظهر

لعلاج ألم أسفل الظهر، جرّب مزيجًا من الراحة، والعلاج بالثلج/الحرارة، والتمارين الخفيفة، ومسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، وإذا استمر الألم أو تفاقم، استشر الطبيب، ويمكن أن تبدأ العلاج بالحصول على:

الراحة الأولية

التي تتجنب فيها القيام بالأنشطة التي تتسبب في تفاقُم الألم، ولكن لا يُنصح عمومًا بالراحة في الفراش لفترات طويلة.

الحركة الخفيفة

بعد بضعة أيام من الراحة، استأنف تدريجيًا الأنشطة الخفيفة مثل المشي.

العلاج بالحرارة والبرودة

ضع كمادات الثلج على المنطقة المؤلمة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات يوميًا، خاصةً في أول 24-48 ساعة، لتقليل الالتهاب، وبعد بضعة أيام، انتقل إلى العلاج بالحرارة (كمادات التدفئة، الحمامات الدافئة) لإرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.

تسكين الألم

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ضع في اعتبارك الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين (أدفيل وموترين) أو الأسيتامينوفين (تايلينول) لتقليل الألم والالتهاب.

حافظ على وضعية جيدة، من خلال الانتباه لوضعيتك عند الجلوس والوقوف والرفع.

الجلوس الداعم: من خلال اختيار كرسيًا به دعم جيد للظهر.

التمارين اللطيفة: مارس تمارين منتظمة منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة أو اليوجا لتقوية عضلات الظهر وتحسين المرونة.

تقوية الجذع: ركز على تقوية عضلات الجذع، التي تساعد في دعم العمود الفقري.

التمدد: يمكن أن يساعد التمدد المنتظم في تحسين المرونة وتقليل التصلب.

النوم في وضعية الجنين: يمكن أن يساعد النوم على جانبك مع رفع الركبتين في تخفيف الضغط على أسفل ظهرك.

دعم الوسادة: ضع وسادة بين ركبتيك عند النوم على جانبك أو تحت ركبتيك عند النوم على ظهرك.

المرتبة الصلبة: يمكن للمرتبة الصلبة أن توفر دعمًا أفضل لعمودك الفقري.