شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: المكسرات بدلا من الوجبات الخفيفة..تخفض الكوليسترول وتفيد القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، نشرتها مجلة Newsweek، إن استبدال الوجبات الخفيفة التقليدية بالمكسرات له فوائد صحية كبيرة.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من الأمريكيين يتناولون من وجبة خفيفة إلى 3 وجبات يوميًا، وتكون بعيدة كل البعد عن الخيارات الصحية، في عام 2024، كانت أكثر الأطعمة والوجبات الخفيفة شيوعًا هي حلوى الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس.

وفقا لدراسة أجراها باحثون في قسم علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، فإن التحول إلى الوجبات الخفيفة اليومية إلى المكسرات يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول وجودة النظام الغذائي بشكل عام.

قام الباحثون بتوزيع 138 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 25 و70 عامًا، عشوائيًا على مجموعتين: استبدلت إحداهما وجباتها الخفيفة المعتادة بـ 2 أونصة اى حوالى 58 جرام من المكسرات يوميًا، بينما حافظت الأخرى على نظامها الغذائي المعتاد، على مدار 12 أسبوعًا، جُمعت بيانات صحة الأوعية الدموية، وفحوصات الدم، وبيانات التغذية.

وتم توجيه جميع المشاركين أيضًا بالتوقف عن تناول جميع أنواع المكسرات الأخرى والحفاظ على سلوكهم الغذائي غير القائم على تناول الوجبات الخفيفة ونمط حياتهم ثابتًا طوال الدراسة.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا المكسرات شهدوا انخفاضًا كبيرًا في الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، والكوليسترول عالي الكثافة، ونسبة الكوليسترول الكلي إلى الكوليسترول عالي الكثافة، والدهون الثلاثية - وهي عوامل مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تحسّنت جودة نظامهم الغذائي بنسبة 17% مقارنةً بمن لم يتناولوا المكسرات وتشير هذه النتائج إلى أن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي قد يُحسّن صحة القلب ويُحسّن الالتزام بالنظام الغذائي.

لاحظ الباحثون أن المكسرات تحتوي على البوليفينولات، التي قد تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات، ورغم أن هذه الدراسة لم تجد اختلافات في صحة الأوعية الدموية بين المجموعات، إلا أنها توصي بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوليفينولات - مثل المكسرات وخصوصا الجوز والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة - لدعم صحة القلب وتحسين جودة النظام الغذائي.

فوائده لصحة القلب..

قالت كريستينا بيترسن، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا والمؤلفة المشاركة للدراسة، إن "استبدال الوجبات الخفيفة التقليدية بالجوز أو المكسرات أدى إلى تحسين عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب بما في ذلك مستويات الكوليسترول في الدم وجودة النظام الغذائي"، تضيف هذه النتائج إلى قاعدة الأدلة الكبيرة التي تدعم الفوائد القلبية والأوعية الدموية للمكسرات وتضيف رؤى إضافية حول كيفية تمكن البالغين من دمج المكسرات في نظامهم الغذائي لتحسين جودة نظامهم الغذائي بشكل عام."

الكوليسترول ومخاطر أمراض القلب..

وفي الدراسة، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مستويات أقل من الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار LDL، والدهون الثلاثية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

يمكن أن يؤدي الكوليسترول الضار LDL إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، بينما يساعد الكوليسترول "الجيد" HDL على إزالة الكوليسترول من الجسم ، إن خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتحسين توازن الكوليسترول يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت المجلة، إنه على الرغم من أن الدهون الثلاثية مهمة للطاقة، إلا أن ارتفاع مستوياتها يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي الجوز على الكالسيوم والزنك والماغنيسيوم والحديد وأعلى محتوى من مضادات الأكسدة من أي نوع من المكسرات.

قد تدعم هذه الأطعمة صحة المناعة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، بل وتساعد حتى في منع تساقط الشعر، وفقًا لمستشفيات جامعة كليفلاند بولاية أوهايو، وهي واحدة من أنظمة الرعاية الصحية الرائدة في البلاد، باعتباره خيارًا غنيًا بالبروتين، يعد الجوز بديلاً ممتازًا للحوم بالنسبة للنباتيين.

كيفية إدراج الجوز في نظامك الغذائي..

قالت إيميلي لينوار، أخصائية التغذية ومدربة تغيير السلوك في المملكة المتحدة، إنه تتضمن الطرق البسيطة لإدراج البقان في الوجبات رشه على طبق الشوفان، أو مزجه في العصائر، أو إضافته إلى السلطات، كما أنه يشكل وجبة خفيفة ممتازة بمفردها أو مع الفاكهة أو مع جزء صغير من الشوكولاتة الداكنة للحصول على وجبة متوازنة.