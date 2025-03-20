شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة.. بعد حمل ياسمين صبرى أهم النصائح لولادة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 4، بطولة النجمة ياسمين صبرى والنجم نيقولا معوض، اكتشاف حمل " زينب" وهو الأمر الذى أسعدهما، وطلبت منها الطبيبة عدم بذل مجهود لأن نتيجة التحاليل غير جيدة.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON فى تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحًا.

الحمل لأول مرة يجعل المرأة في حيرة حيال كيفية التعامل مع تفاصيل تحضير نفسكِ ومنزلكِ لهذه الفترة، لمساعدتكِ على التغلب على هذه المخاوف، جمعنا لكِ أفضل نصائحنا للأمهات الحوامل وفقا لموقع " themotherbabycenter".

الحمل الصحي يعني وضع نفسكِ وطفلكِ في المقام الأول من خلال تناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة، وخففي التوتر، والنوم جيداً كما يتطلب الحمل احتياطات إضافية، مثل تجنب تناول الأطعمة النيئة والحد من الكافيين.

لمساعدتك في رحلة الحمل الصحية، راجعي هذه النصائح والإرشادات المتعلقة بالحمل فيما يتعلق بالتغذية واللياقة البدنية أثناء الحمل.

ما هو الحمل الصحي؟

قبل أن نقدم النصائح حول كيفية ضمان الحمل الصحي، دعونا أولاً نحدد ما هو الحمل الصحي.

الحمل الصحي هو الذي تحافظين فيه على صحتكِ الجسدية والنفسية طوال فترة الحمل، إرشاداتنا للحمل الصحي أدناه تساعدكِ على تجنب المشاكل الصحية التي تهدد صحتكِ وصحة طفلكِ.

تشمل المشاكل الصحية التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل ما يلي:

الولادة قبل 37 أسبوعًا (الولادة المبكرة).

الإعاقات الخلقية.

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (تسمم الحمل).

ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل (سكري الحمل).

ما هي الأمور التي يجب القيام بها وما هي الأمور التي يجب تجنبها أثناء الحمل؟

لضمان صحة حملكِ قدر الإمكان، اتبعي هذه النصائح والإرشادات أثناء الحمل، فهي تساعد أيضًا في حماية طفلكِ من السموم أو العدوى التي قد تؤثر على نموه.

ما يجب عليك فعله أثناء الحمل

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة بجرعة 0.4 ملغ (أو 400 ميكروجرام) من حمض الفوليك طوال فترة حملكِ، تشير الأبحاث إلى أن هذا يمكن أن يمنع بعض التشوهات الخلقية، يُفضل البدء بتناول فيتامينات ما قبل الولادة عند التخطيط للحمل.

احرصي على ارتداء حزام الأمان دائمًا، مع وضعه أسفل بطنكِ. أثناء الحمل، يحميكِ حزام الأمان أنتِ وطفلكِ من الإصابات.

أخبري طبيبك الخاص عن أي أدوية أو منتجات صحية طبيعية تتناولينها، مثل المكملات الغذائية، سيضمن مقدم الرعاية الصحية سلامتها أثناء الحمل.

تأكد من استشارة طبيبك قبل تناول أي أدوية جديدة، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

قلّلى من توترك ومارسى المشي الهادئ، وجرّبى اليوجا أو التأمل إذا كنت تشعر بالقلق.

احصلي على قسط كافٍ من النوم: احرصي على النوم من ٦ إلى ٩ ساعات كل ليلة، قد تحتاجين إلى نوم أطول من المعتاد إذا كنتِ تسهرين كثيرًا في الليل للتبول أو لتغيير وضعية جسمكِ بسبب الانزعاج المصاحب للحمل.

احرصي على حضور زياراتكِ الدورية قبل الولادة. بهذه الطريقة، يستطيع طبيبك رصد العلامات التحذيرية المبكرة قبل أن تُهدد مشكلة صحية صحتكِ أو صحة طفلكِ.

احصلي على اللقاحات الموصى بها أثناء الحمل، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، ولقاح كورونا، ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV). أنتِ أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب التهابات الجهاز التنفسي أثناء الحمل، كما يمكن لهذه الالتهابات أن تضر بجنينكِ. تساعد اللقاحات أثناء الحمل على الحفاظ على صحتكِ وصحة طفلكِ.

ما يجب تجنبه أثناء الحمل

لا تتناولي أكثر من 200 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل تقريبًا كوبًا واحدًا من القهوة (12 أونصة). الإفراط في تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإجهاض، وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، وغيرها من مشاكل صحة الجنين. بالإضافة إلى القهوة والشاي، قد تحتوي بعض المشروبات الباردة على الكافيين، لذا راجعي الملصق.

لا تُعرّضي نفسكِ للمواد الكيميائية الخطرة، مثل مُذيبات التنظيف ودخان السجائر المُستعمل، في المنزل، استخدمي مُنتجات تنظيف طبيعية أو غير سامة، إذا كان مكان عملك يحتوي على مواد كيميائية صناعية، فأخبري جهة العمل بحملكِ حتى يتمكنوا من مساعدتكِ.

لا تستخدمي أحواض الاستحمام الساخنة، أو حمامات البخار، أو الساونا، أو دروس اليوجا الساخنة، فدرجات الحرارة العالية قد تضر بالجنين.

لا تخضعي للأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو أي اختبارات أخرى تستخدم الإشعاع أثناء الحمل.

لا تستلقي على ظهرك في الثلث الثالث من الحمل إذا كان ذلك غير مريح، جسمك سيخبرك بالوضعيات التي يجب تجنبها أثناء الحمل.

تناول الطعام الجيد أثناء الحمل

من المهم جدًا تناول طعام صحي خلال فترة الحمل، يوفر الطعام العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك لينمو بصحة وقوة.

احرص على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، مثل اللحوم الخالية من الدهون والتوفو والفاصوليا والبقوليات، قلل من تناول الأطعمة المصنعة، فهي غالبًا ما تكون غنية بالدهون والسكر والملح وقليلة القيمة الغذائية.