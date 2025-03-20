شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى السكريات.. بدائل صحية لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

من الكنافة للقطايف والجلاش وغيرها، تمتلئ السفرة في رمضان بالكثير من الأكلات ويحرص البعض على تضمين الحلويات بشكل أساسى يوميا على مائدة رمضان، وهو أمر يرفضه خبراء الصحة.

وفقا لتقرير موقع " livehealthymag" يؤدي تناول السكر بشكل متزايد إلى زيادة الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام والتعب، كما أنه يضعف جهاز المناعة، ويقلل من قدرتنا على التعافي، ويؤدي إلى اضطراب النوم ويجعل الصيام أكثر صعوبة.

تناول السكر أثناء السحور يشكل ضرراً كبيراً، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ثم انخفاض سكر الدم، وهي حالة تجعلك تشعر بالضعف والجوع وقلة الإنتاجية طوال فترة الصيام.

ولهذه الأسباب، فإن تجنب تناول السكر خلال شهر رمضان يجب أن يكون نقطة لا تقبل المساومة، فالأمر لا يتعلق فقط بكيفية تأثيره على الصحة في الأمد المتوسط والبعيد، فالسكر له تأثير سلبي فوري على جميع أحاسيسنا، وقد يستمر هذا التأثير لساعات بعد ذلك. والأسوأ من ذلك، أنه كلما شعرنا بالتعب والإحباط أثناء النهار، كلما زادت احتمالية مكافأة أنفسنا بأطعمة حلوة مريحة بعد الإفطار.

ولهذا السبب يجب أن تحاول تجنب تناول السكر خلال شهر رمضان، بما في ذلك المشروبات الساخنة المحلاة بالسكر، والمعجنات، والعصائر والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الشراب والفواكه المجففة، ويمكن استبدالها بخيارات أكثر صحة مثل الفواكه الطازجة والشوكولاتة الداكنة والمكسرات، فيمكن أن تساعد هذه الأنواع من الوجبات الخفيفة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين النوم، مع تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الجيدة.

