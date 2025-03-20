شكرا لقرائتكم خبر عن مكى اشتكى منه في مسلسل الغاوى.. كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي وعائشة بن أحمد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، وذلك في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا، وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

وفى الحلقة الرابعة من المسلسل، أمس الأربعاء، قال مكى لسائق التاكسى أثناء بحثه عن الساعة بعد حديث طويل دار بينهما إنه يعانى من الصداع النصفى، وفى هذا السياق، نوضح كل ما يخص نوبات الصداع النصفى من أعراض وأسباب وطرق الوقاية وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفى

الصداع النصفي هو صداع شديد يُسبب ألمًا نابضًا في أحد جانبي الرأس، وعادةً ما تستمر نوبة الصداع النصفي أربع ساعات على الأقل، وقد تستمر لأيام أيضًا، ويزداد هذا الصداع سوءًا مع ممارسة النشاط البدني، والتعرض للأضواء الساطعة أو الأصوات العالية، وكذلك مع استنشاق الروائح القوية.

فيما يلى.. أعراض الصداع النصفى:

تغيرات المزاج.

صعوبة في التركيز.

مشاكل في النوم.

التعب.

الغثيان.

زيادة الشعور بالجوع والعطش.

كثرة التبول.

ضعف العضلات.

تغيرات في الرؤية.

طنين في الأذنين (طنين الأذن).

حساسية اللمس.

خدر ووخز.

صعوبة في التحدث أو التركيز.

ما الذي يسبب الصداع النصفي؟

الضغط.

التغيرات الهرمونية .

بعض الأدوية.

تغييرات في نومك .

تغيرات في حالة الطقس.

النشاط البدني المفرط (الإجهاد).

المواد المسببة للإدمان مثل الكافيين أو التبغ.

تخطى وجبات الطعام.

التعرض للأضواء الساطعة أو الأصوات العالية أو الروائح القوية.

طرق علاج الصداع النصفي؟

لا يوجد علاج محدد للصداع النصفي، ولكن يمكن للطبيب مساعدتك في إدارة أعراضه من خلال ما يلي:

تناول الأدوية.

تجنب مسببات الصداع النصفي.

استخدام علاجات بديلة للصداع النصفي.

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