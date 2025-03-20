شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. علامات هتظهر على طفلك لو تعرض للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية اليوم الحلقة الخامسة، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدنى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، ضمن سباق دراما رمضان.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

وأوضح الدكتور إسماعيل على استشارى الطب النفسى فى المنصورة، العلامات التى تظهر على طفلك إذا تعرض للتحرش وكيفية التعامل معها.

وقال استشارى الطب النفسى إنه من المهم أن تكون الأم دائمًا يقظة لأى تغييرات تحدث فى سلوك طفلكِ أو حالته النفسية، وقدم علامات قد تشير إلى تعرض الطفل للتحرش، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الموضوع.

أولا العلامات النفسية والسلوكية

1. الخوف غير المبرر أو القلق الزائد:

قد يبدو الطفل خائفًا من أشخاص معينين أو أماكن معينة.

2. تغيرات مفاجئة فى السلوك:

الانطواء أو الغضب السريع، أو حتى نوبات بكاء غير مبررة.

3. الكوابيس أو مشاكل النوم:

الاستيقاظ ليلاً بشكل متكرر أو رفض النوم بمفرده.

4. فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة:

رفض اللعب أو الاختلاط مع الآخرين كما كان من قبل.

5. التعلق الزائد أو الابتعاد المفاجئ:

إما التشبث بكِ بشكل مبالغ فيه أو الابتعاد عنكِ دون سبب واضح.

ثانيا العلامات الجسدية

1. آلام جسدية غير مبررة:

مثل آلام في البطن أو الرأس بدون سبب طبي واضح.

2. إصابات أو علامات غير مبررة:

كدمات، خدوش، أو آلام في مناطق حساسة.

3. صعوبة في الحركة أو الجلوس:

قد يكون الطفل غير مرتاح أو يتألم عند الجلوس.

ثالثا العلامات الكلامية 1. التحدث عن أمور غير لائقة لعمره

كلمات أو تعبيرات جنسية لا تناسب عمره.

2. التحدث عن شخص يضايقه

قد يذكر اسم شخص معين أو يظهر خوفًا واضحًا عند ذكره.

وهناك عدة طرق للتعامل مع الأمر أوضحها استشارى الطب النفسى، ومنها..

- خلق بيئة آمنة ومريحة للتحدث

لا تضغطي على الطفل للكلام، بل اتركيه يعبر بطريقته الخاصة.

استخدمي أسئلة مفتوحة مثل: "هل هناك شيء يزعجك؟" أو "هل هناك أحد يجعلك تشعر بعدم الارتياح؟"

- طمأنة الطفل

أخبريه أنه ليس مخطئًا وأنكِ تصدقينه وتحبينه بغض النظر عن أي شيء.

- تجنب ردود الفعل الغاضبة أو الصادمة

حاولي الحفاظ على هدوئكِ حتى لا يشعر الطفل بالخوف أو الذنب.

- التوجه إلى مختص

إذا كنتِ تشكين في تعرض طفلكِ للتحرش، من الضروري استشارة طبيب نفسي متخصص في التعامل مع الأطفال لمساعدته على التعافي وتقديم الدعم المناسب.

- توعية الطفل

علميه الفرق بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة.

شجعيه على قول "لا" والابتعاد إذا شعر بعدم الارتياح.

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