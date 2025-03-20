شكرا لقرائتكم خبر عن لصقات الفيتامينات موضة جديدة أم سريعة الامتصاص وفعالة للجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

لطالما كانت مكملات الفيتامينات عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة، حيث تهيمن الحبوب والحلوى والمساحيق على السوق، لكن برز اتجاه جديد، وهو لصقات الفيتامينات، يزعم أن هذه اللصقات توصل العناصر الغذائية الأساسية مباشرةً إلى مجرى الدم عبر الجلد، متجاوزةً الجهاز الهضمي تمامًا. ولكن هل هي فعّالة حقًا؟وفقا لموقع Onlymyhealth، نتستكشف الجانب العلمي وراء لصقات الفيتامينات، وما إذا كانت تستحق الإضافة إلى روتينكم الصحي.

كيف تعمل لصقات الفيتامينات؟

تعتمد لصقات الفيتامينات على مبدأ الامتصاص عبر الجلد، وهو شائع الاستخدام في أدوية مثل لصقات النيكوتين والعلاج الهرموني، تكمن الفكرة في أن الفيتامينات تتسرب عبر الجلد وتدخل مجرى الدم دون هضم، قد تكون هذه الطريقة مفيدة لمن يعانون من مشاكل في الهضم أو صعوبة في بلع الحبوب.

العلم وراء الامتصاص عبر الجلد

أوضح التقرير أنه على الرغم من ثبوت فعالية توصيل الدواء عبر الجلد لبعض المواد، إلا أن الفيتامينات أمر مختلف، تعتمد فعالية لصقة الفيتامينات على عدة عوامل، منها الحجم الجزيئي للفيتامين، ونفاذية الجلد، وتركيز العناصر الغذائية في اللصقة. قد يكون امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامين أ، د، هـ، وك، أسهل عبر الجلد من امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الماء مثل فيتامين ج ومجموعة فيتامينات ب.

لا تزال الأبحاث حول فعالية لصقات الفيتامينات في مراحلها الأولى، تشير بعض الدراسات إلى إمكانية امتصاص بعض العناصر الغذائية عبر الجلد، بينما تُظهر دراسات أخرى أدلة ضئيلة أو معدومة على امتصاصها بشكل ملحوظ.

الفوائد المحتملة للصقات الفيتامينات

على الرغم من الدعم العلمي المحدود، فإن لصقات الفيتامينات توفر العديد من الفوائد المحتملة:

الراحة : لا حاجة إلى بلع الحبوب أو خلط المساحيق.

تجاوز الجهاز الهضمي: قد تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من مشاكل سوء الامتصاص أو المعدة الحساسة.

إطلاق ثابت للعناصر الغذائية: بعض اللاصقات توفر إطلاقًا بطيئًا ومستمرًا للفيتامينات بمرور الوقت.

العيوب والمخاوف المحتملة

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العيوب والمخاوف المحتملة المتعلقة بلصاقات الفيتامينات. إليكم ما سلط التقرير الضوء عليه:

أدلة علمية محدودة : معظم الادعاءات المتعلقة بلصقات الفيتامينات لا تدعمها تجارب سريرية صارمة.

معدلات الامتصاص المتغيرة : يمكن للعوامل الفردية، مثل نوع البشرة، والترطيب، ووضع الرقعة، أن تؤثر على مدى امتصاص الفيتامينات.

التكلفة : يمكن أن تكون اللاصقات أكثر تكلفة من مكملات الفيتامينات التقليدية.

هل يجب عليك تجربة لصقات الفيتامينات؟

إذا كنت تعاني من مشاكل في تناول المكملات الغذائية عن طريق الفم أو تعاني من مشاكل في الامتصاص، فقد يكون من المفيد التفكير في استخدام لصقات الفيتامينات. مع ذلك، لا ينبغي أن تحل محل نظام غذائي متوازن أو مكملات غذائية مدروسة جيدًا، استشر طبيبك دائمًا قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.