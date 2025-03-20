شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. اعرف أسباب فقدان الذاكرة بعد التعرض لحادث عنيف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل لام شمسية، إفاقة وسام "محمد شاهين" من الغيبوبة التى استغرق فيها منذ الإصابة البالغة التى حدثت فى رأسه، خلال مشاجرته مع طارق "أحمد السعدنى"، وذلك بعد اتهام نيللى "أمينة خليل" وسام بالتحرش بالطفل يوسف.

وأثناء فحص الطبيب لحالة وسام ظهر أنه يتذكر جميع من حوله، لكنه لا يتذكر أى شىء عن الحادث الذى تعرض له، وسقط بسببه فى غيبوبة، وتأكد ذلك فى المشهد الذى جمع بينه وبين والدته نادية "صفاء الطوخى"، حيث أنهار وسام بعد معرفته بالاتهام الذى وجهته نيللى له.

ويعد فقدان الذاكرة بعد الصدمة، وفقا لموقع كليفلاند كلينك، أحد المضاعفات المحتملة بعد التعرض بإصابة بالغة فى الرأس، حيث يتعرف المصاب على عائلته وأصدقائه، لكنه لا يستطيع استيعاب حقيقة وجوده في المستشفى أو تذكر تعرضه لإصابة ما.

أنواع فقدان الذاكرة

يوجد نوعان من فقدان الذاكرة، وهما فقدان الذاكرة الحاد، والذى يحدث بشكل مفاجىء، وفقدان الذاكرة التقدمى، والذى يصاب به المريض بشكل تدريجى وعلى مراحل، وفيما يلى أبرز أسباب الإصابة بكل نوع:

فقدان الذاكرة الحاد "المفاجئ"

يحدث فقدان الذاكرة المفاجئ بسبب حالة أو حدث يلحق الضرر بالدماغ، أو يعطل عمل أجزاء منها، لعدة أسباب منها:

إصابات الدماغ الرضحية، مثل ارتجاج المخ.

التعرض لأحداث صادمة.

تمدد الأوعية الدموية أو نزيف المخ.

جراحات المخ.

السموم البيئية مثل التسمم بأول أكسيد الكربون.

علاج السرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

السكتة الدماغية.

وترجع اللإصابة بفقدان الذاكرة التدريجي إلى ما يلى:

عادةً ما يتفاقم فقدان الذاكرة التدريجي مع مرور الوقت بسبب اضطرابات في نشاط الدماغ، كذلك أمراض الدماغ التنكسية، مما يؤدى إلى تتدهور الذاكرة بشكل تدريجى، كما فى الحالات التالية:

مرض الزهايمر.

الخرف.

اضطرابات الأوعية الدموية في الدماغ.

أورام المخ.

التصلب المتعدد.

كما يوجد عدد من المشاكلات التى تشبه فقدان الذاكرة، مثل صعوبة تذكر الأشياء فى حالات التعب وإضطرابات النوم، لكن ذلك ليس فقدانا للذاكرة، وإنما يحدث لأن الدماغ لا يعمل بأفضل حالاته، ويواجه صعوبة في الوصول إلى الذكريات أو تكوينها.

العلاقة بين إصابات الرأس وفقدان الذاكرة

عند التعرض لإصابة فى الرأس أو حدث صادم، قد يعجز المصاب عن تذكر ما حدث قبل بضع ساعات أو حتى دقائق من الحادث، بجانب نسيان الحادث نفسه، وذلك بسبب تضرر أجزاء الدماغ المسؤولة عن تخزين المعلومات واسترجاعها، مما يصعب على المريض تذكر أو الحادث الذي تعرض له.

وتشمل الأعراض المصاحبة لفقدان الذاكرة بعد الصدمة ما يلى:

الارتباك والانفعال والضيق والقلق.

السلوكيات غير المعهودة مثل العنف والعدوان والشتائم والصراخ.

عدم القدرة على التعرف على الأشخاص المألوفين.

وفي بعض الحالات قد يكون الناس هادئين للغاية، مطيعين، محبين وودودين.

إلى مدى يستمر فقدان الذاكرة بعد الصدمة؟

من المفترض أن يكون النسيان أمر مؤقت، وقد يستمر لدقائق أو ساعات أو حتى أيام، وفى بعض الحالات يستمر لأشهر، لكن فى حالة إصابات الدماغ الشديدة، من الممكن أن يحدث فقدان طويل الأمد للذاكرة.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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