شكرا لقرائتكم خبر عن من عمر يوم إلى 3 سنوات.. إزاى تهتمى بنظافة أسنان طفلك والان مع تفاصيل الخبر

كأم جديدة، قد تتساءلين، متى أبدأ بتنظيف أسنان طفلي؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فبينما لا يولد الأطفال بأسنان، تبدأ العناية بالفم حتى قبل ظهور أول سنّ لهم، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تُرسي نظافة الأسنان المبكرة أسس عادات صحية، وتمنع مشاكل مثل التسوس لاحقًا، ولكن مع تضارب النصائح على الإنترنت، من السهل الشعور بالإرهاق، متى يجب الانتقال من مسح اللثة إلى استخدام فرشاة الأسنان؟ ما هي كمية معجون الأسنان الآمنة؟.

من 0 إلى 6 أشهر: تنظيف اللثة قبل ظهور الأسنان

عادةً ما يرضع الأطفال في هذه الفئة العمرية رضاعة طبيعية أو حليبًا صناعيًا، وتحتاج أفواههم إلى عناية لطيفة حتى قبل ظهور أسنانهم، روتين العناية بالفم لا يلزم تنظيف أسنان طفلك حديث الولادة بلطف، ولكن إذا بدأ طفلك بوضع الأشياء في فمه في عمر 3 إلى 4 أشهر أو ظهرت عليه بقايا حليب، يمكنك البدء في التنظيف اللطيف.

ما يجب القيام به:

لفى قطعة من الشاش النظيف والرطب أو قطعة من القطن المعقم حول إصبعك.

امسحي اللثة واللسان والخدين الداخليين بلطف بضربة واحدة.

استخدمي الماء الفاتر - لا حاجة لمعجون الأسنان بعد.

تساعد هذه الخطوة على إزالة البكتيريا وتعويد طفلك على نظافة الفم.

6-12 شهرًا: تقديم فرشاة الأسنان الأولى

يُعد ظهور أول سن لطفلك (عادةً في حوالي ستة أشهر) علامةً فارقةً في نموه، ومؤشرًا على بدء استخدام فرشاة الأسنان، اختارى فرشاة أسنان للأطفال ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أصابع من السيليكون، ابدأى بدون معجون أسنان في البداية، ثم استخدمى تدريجيًا تركيبة خالية من الفلورايد أو منخفضة الفلورايد".

نصائح رئيسية:

استخدم الفرشاة مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً).

استخدمي كمية من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز للأطفال دون سن 3 سنوات.

استبدل الفرشاة كل 3 أشهر أو إذا تآكلت الشعيرات.

دراسة حول العناية المبكرة بالفم

وجدت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال أن الأطفال الذين نظفوا لثتهم قبل التسنين كانوا أقل عرضة للإصابة بتسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 40%، وتسلط الدراسة الضوء على كيف أن العادات البسيطة، مثل تنظيف اللثة، تقلل من البكتيريا الضارة وتمهد الطريق لصحة أسنان تدوم مدى الحياة.

1-2 سنة: بناء عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل منتظم

في هذا العمر، قد يمتلك الأطفال الصغار عدة أسنان، استخدموا فرشاة أسنان صغيرة ناعمة الشعيرات، واستخدموا معجون أسنان خالٍ من الفلورايد حتى سن الثانية، اجعلوا تنظيف أسنانهم ممتعًا، غنوا لهم أغاني، أو دعوهم ينظفون أسنان لعبتهم أولًا.

دع طفلك يختار فرشاة ذات ألوان ممتعة.

استخدم مؤقتًا (دقيقتين) لتشجيع التنظيف الشامل.

تجنب تناول الوجبات الخفيفة السكرية قبل النوم.

3+ سنوات: التحول إلى معجون أسنان بالفلورايد

بمجرد أن يبلغ طفلك 3 سنوات، يمكنه استخدام كمية بحجم حبة البازلاء بأمان فلوريد معجون أسنان، يُقوّي الفلورايد مينا الأسنان ويمنع التسوس، لكن الأطفال الصغار غالبًا ما يبتلعون معجون الأسنان.

ما يجب وما لا يجب فعله:

أشرف على تنظيف أسنانهم للتأكد من أنهم يبصقون معجون الأسنان.

تجنب استخدام معجون الأسنان المنكه إذا كان يشجع على البلع.

نصائح أخيرة لتنظيف أسنانك دون توتر

كن قدوة: قم بتنظيف أسنانك معًا لجعل ذلك روتينًا عائليًا.

حافظ على الصبر: قد يقاوم الأطفال الصغار - حافظ على الجلسات قصيرة وإيجابية.

قم بزيارة طبيب الأسنان: حدد موعدًا للفحص الأول للأسنان عند بلوغ طفلك عام واحد.