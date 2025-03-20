شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالجفاف بعد شرب القهوة.. حيلة سهلة لترطيب مثالى للجسم والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للكثير، القهوة أكثر من مجرد مشروب فهى طقس يومي يمنح الدفء والطاقة لبدء يومنا بنشاط، وبينما تُضفي رائحتها الغنية ونكهاتها القوية دفعة لطيفة تُساعدنا على التخلص من آثار النوم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُسبب الجفاف.

وفقا لموقع " NDTV"، فإن القهوة تُسبب الجفاف، كما أنها مُدرّة للبول، السبب العلمى في ذلك أن القهوة تزيد من فقدان الصوديوم والكلوريد في البول، ليس هذا فحسب، بل يزيد الكافيين أيضًا من فقدان الصوديوم من العرق بنسبة 15%، وللأسف، يمنع إعادة امتصاص الصوديوم بنسبة 30%. لذا، من المُسلّم به أن هذا يُستنزف الإلكتروليتات من أجسامنا التي تساعدنا على الترطيب.

لكن الحل بسيط، فكوب من الماء مع رشة ملح، يُشرب قبل حوالي 30 دقيقة من شرب القهوة، ليرطب جسمك قبل الجفاف، لذا، حافظ على رطوبة جسمك، ونشاطك.

تشارك خبيرة تغذية أيضًا طرقًا إضافية للوقاية من الجفاف، أولا "راقب استهلاكك للقهوة. لا تشرب أكثر من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، ولا تشرب القهوة على معدة فارغة أول شيء في الصباح، احرص على ترطيب جسمك بشكل مثالي طوال اليوم، هذه العادة البسيطة تساعد في الحفاظ على توازن السوائل، مما يسمح لك بالاستمتاع بمشروبك المفضل دون قلق."

بشكل عام، يُفضل شرب الماء بانتظام على مدار اليوم لضمان ترطيب الجسم بشكل مستمر، وإذا كنت تشعر بالجفاف بعد شرب القهوة، قد يكون من الأفضل زيادة كمية الماء التي تتناولها خلال اليوم.