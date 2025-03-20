كلمات عن يوم الأم للإذاعة المدرسية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:27 صباحاً - يحتاج كل طفل، في مرحلة نموه، إلى أم تفهمه وتحبه حباً لا حدود له. وتنشأ الرابطة الطبيعية بين الطفل وأمه بفضل ما تقدمه له من رعاية وتغذية. فهي التي تحمل طفلها في بطنها تسعة أشهر كاملة، وتتحمل كل الألم وتضحي بجسدها لتبني حياة جديدة. لذا، فإن أقل ما يمكننا فعله للاحتفال بهذه الشخصية الاستثنائية هو الاحتفال بيوم الأم، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس.

في مثل هذا اليوم يجتمع طلاب وطالبات المدارس، في باحات مدارسهم، ويشدو صوت الإذاعة المدرسية بأجمل الألحان، والخطابات التي نعرض عليكم نماذج منها، يمكنك أن تستعيني بها لتجعلي طفلك أو طفلتك مستعداً للتعبير عما بداخله في هذا اليوم. فيما يلي نص نموذجي لحدث تقديمي بمناسبة يوم الأم في المدرسة:

نص ترسيخ يوم الأم

نص ترسيخ يوم الأم

مقدمة:

صباح الخير جميعاً. نيابةً عن معلمي وطلاب [اسم المدرسة]، نرحب بكم جميعاً في احتفالنا الخاص بيوم الأم. اليوم، لدينا برنامج رائع مُعدّ لتكريم وتقدير أهم النساء في حياتنا - أمهاتنا.

إلقاء القصيدة

لنبدأ بالاستماع إلى قصيدة جميلة ألقاها [اسم الطالب] بعنوان "أمي".

طالب يقرأ قصيدة

عرض رقص

بعد ذلك، نقدم لكم عرضاً راقصاً رائعاً من طلاب الصف العاشر، مُهدىً لأمهاتهم. نرجو منكم التصفيق الحار.

عرض رقص

تحية للأمهات

الأمهات أساس أسرنا وركيزة مجتمعنا. يرعَيننا بحب غير مشروط، ويرشدننا بحكمة، ويدعمننا في السراء والضراء. في هذا الوقت، ندعو جميع الطلاب للتقدم ومشاركة بعض الكلمات عن أمهاتهم وأسباب تميزهن.

يتبادل الطلاب تحيات قصيرة

أغنية عيد الأم

للتعبير عن حبنا وامتناننا، سيقدم طلاب الصف السابع، الآن أغنية مؤثرة لجميع الأمهات هنا.

أداء الأغنية

كلمة ختامية من الفتيات أو الفتيان:

كلمة بعنوان: أنا محظوظة بوجودك

كلمة بعنوان: أنا محظوظة بوجودك



في هذا اليوم الحادي والعشرين من مارس نجتمع تحت مظلة حب الأم النقيٌّ الذي لا غش فيه. ولا دوافع أنانية لديها، بل تُقدّم أعظم حبٍّ غير مشروط على وجه الأرض. جميع الأمهات معجزاتٌ لا تُضاهى.

من ينشأ مع أمهات حنونات يكون شخصاً محظوظاً، فلا تتاح للجميع نفس الفرص. لكننا، وللأسف، غالباً ما ننسى المعاناة التي يمرّ بها الأمهات. سواءً كانت في العمل أو في المنزل، فالأم دائماً تجعل كل شيء يبدو سهلاً. إنها الأم التي لا تنام عندما يكون طفلها مريضاً أو مصاباً.

لذا، من المهم أن نُقدّر أمهاتنا ونُقدّر كل ما تُقدّمه لنا. فـغالبيتنا كثيراً ما نعتبر أن ما تفعله أمهاتنا أمر مُسلّم به وننسى تضحياتها. مع ذلك، هذا لا يُثنيها عن حبّنا. فهي تُساند أبناءها بعزيمة بالغة في كلّ مرحلة من مراحل حياتهم، مهما تقدّموا في السن. لذلك، من المهم ألا نترك هذا الحب والتضحية يمران دون أن نلاحظهما، ليس في يوم واحد فقط، بل في كل يوم من أيام السنة، فأنا محظوظة بوجودك.

كلمة بعنوان: أمي وابتسامتها رغم الظروف

كلمة بعنوان: أمي وابتسامتها رغم الظروف



في تجمعنا هذا دعونا نخصص وقتاً لتكريم أمهاتنا، ونحن بذلك نُقرّ بدورهنّ كقلوب لعائلاتنا، فهن اللواتي علمننا القيم والفرق بين الصواب والخطأ. نستمد منهن ثقتنا وقوتنا التي نحتاجها لمواجهة العالم. كما نتعلم أولاً في المنزل، وغالباً من أمهاتنا، عن وجود الله الذي سيهدينا في هذه الحياة.

الأمهات اللواتي نكرمهن اليوم مختلفات بالعرق والحالة الاجتماعية، لكنهن يشتركن في التزامهن تجاه الأجيال القادمة وشوقهن لتحسين العالم الذي سيرثه أطفالهن. إنهن يشكلن وطننا الذي نعرفه اليوم، ويشكلن الآن شخصية الطفل الذي سيكون عماد بلدنا غداً.

عاشت أمهاتنا وسط العواصف الثلجية والأوبئة وحرائق البراري والفيضانات والحروب، في كل الظروف أسسن بيوتاً وأسراً، وبنَين المدارس. كنّ معلمات، وعاملات في الحقول، وطبيبات، ومحوراً للعائلة.

لطالما كانت أمي الأكثر شجاعة بيننا. أتذكرها في تعبها، كيف ترتسم ابتسامتها الحنون على وجهها الشاحب بينما تشبثت أختي الصغيرة بيديها بطرف ثوبها، وهي تنظر إلىّ خائفة من أتعثر في الحديقة.

ملايين الأمهات بطلاتٌ هادئاتٌ في حياتهن اليومية، يُكافحن لتوفير ميزانية عائلاتهن، وكثيراً ما يَعُلنَ أسرهن بمفردهن.ويُربينَ أطفالهن في عالمٍ سريع الوتيرة تُشكك فيه القيم الأساسية باستمرار.

إلى كل أم ندرك تماماً أنك تواجهين التحدي في إنجاب أطفالٍ أصحاء وسالمين، ورعاية نموهم البدني والعاطفي، مع تجنب مخاطر المجتمع ورفقاء السوء.

كلمة بعنوان: حبك يا أمي

كلمة بعنوان: حبك يا أمي



حب الأم هو كل شيء. إنه ما جلبني إلى هذا العالم. إنه ما يشكل كياني بالكامل. عندما ترى الأم طفلها في خطر، فهي قادرة على أي شيء حرفياً. حب الأم هو أقوى طاقة عرفها الإنسان. مع صباح الخير لكم جميعاً الحاضرين في هذا التجمع الصباحي. اليوم أنا (باسمك) وبعض أعضاء الفصل / القسم / المجموعة نقف أمامكم جميعاً لاستضافة هذا التجمع الصباحي الخاص. لنتحدث عن الأمهات وتضحياتهن من أجل أطفالهن ومدى حبهن لهم. "لا يوجد تأثير أقوى من تأثير الأم". "إن الاحتفاء بالأم ليس فقط هو اليوم بل يجب أن تحب والدتك وتحتفي بها وتحترمها 24 ساعة و365 يوماً".

أجمل قصيدة في يوم الأم

أجمل قصيدة في يوم الأم



إلى من أنجبت هذا العام طفلها الأول

نحتفل معكم

إلى أولئك اللواتي فقدن طفلاً هذا العام

نحن نحزن معك

إلى أولئك اللواتي يعملن في الحقول وهن يحملن أطفالهم وسلة الطعام

نحن نقدر لك

إلى أولئك اللواتي عانين من خسارة حمل هذا العام بسبب مرض أو سوء تغذية

نحن نحزن معك

إلى أولئك اللواتي يسرن على الطريق الصعب للعقم، المليء بالوخزات والدموع وخيبة الأمل

نحن نسير معك.

إلى أولئك اللواتي تربطهن علاقات دافئة ووثيقة بأطفالكن

نحتفل معكن

إلى أولئك اللواتي يعانين من خيبة الأمل وألم القلب والمسافة مع أطفالهن

نجلس معكن

إلى الذين فقدوا أمهاتهم هذا العام

نحن نحزن معكم

إلى أولئك اللواتي سيكون لديهن أعشاش فارغة في العام المقبل

نحزن ونفرح معكن

في يوم الأم هذا، نسير معكِ. الأمومة ليست لضعاف القلوب، لدينا مكافحات حقيقيات بيننا، نتذكركن.

بارك الله فيك وفي عائلتك في يوم الأم هذا.

مقدمات إذاعة مدرسية للأطفال عن اليوم الوطني السعودي 94