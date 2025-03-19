شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أدوية التخسيس عالميا.. إيفا فارما تطرح 4 تركيزات من "مونجارو" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، عن إتاحة دواء «مونجارو»، في الأسواق المحلية بشكل رسمي، بالتعاون مع شركة «إيلي ليلي» العالمية، بعد تزايد الشكاوى عن تداول كميات مغشوشة ومُهربة غير مُطابقة للمواصفات القياسية، وبأسعار مبالغ فيها محليًا.

يأتي توفير شركة «إيفا فارما» لدواء «مونجارو» في مصر، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، على طرح العقار الرائد في الأسواق المحلية، والذي يؤدي إلى إبطاء إفراغ المعدة من الطعام، مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من تناول الطعام.

وأثبتت الدراسات العلمية، أن دواء «مونجارو» يسهم في تخفيض نسب تتراوح ما بين «خُمس»، وربع وزن الجسم، خلال فترة زمنية تُناهز عاماً ونصفاً، مما يجعله من أقوى أدوية التخسيس المُتاحة عالميًا.

ويتميز دواء «مونجارو»، بأخذه مرة واحدة أسبوعيًا من خلال الحقن في الجسم، مقارنة بالعلاجات ذات التأثير الأقل، والتي تُؤخذ بشكل يومي، كما يعمل الدواء على التحكم الممتاز في مستويات السكر في الدم، فضلاً عن تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأتاحت شركة «إيفا فارما»، في الأسواق، علاج «مونجارو»، بـ4 تركيزات، هي كل من 2.5 مجم، 5 مجم، 7.5 مجم، و10 مجم، وجميعها متوفرة بسعر مُوحد في السوق المحلية يبلغ 14 ألف جنيه للعلبة، مما يتيح للمرضى الحصول على العلاج المناسب بسهولة ووضوح في الأسعار.

وأعلنت شركة «إيفا فارما»، عن تدشين خط ساخن على الرقم المختصر 15915، لتقديم الإرشادات للمرضى، ومساعدتهم على الوصول إلى أقرب صيدلية معتمدة يتوفر بها الدواء الأصلي بالاشتراطات العلمية السليمة، بما يؤدي إلى وصول المنتج إلى يد المريض بأمان، وبفعالية، مؤكدة أن الدواء يتوافر حصريًا في الصيدليات.

ويتزامن إعلان شركة «إيفا فارما»، عن توفير علاج «مونجارو» في السوق المحلية، بعد تزايد شكاوى المرضى من تداول منتجات غير أصلية لـ«مونجارو»، من خلال السوق السوداء، مما يُعرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة، وهو ما يبرز أهمية توفير الدواء بسعر رسمي أقل كثيرًا من الأسعار المتداولة في السوق السوداء، وبأعلى معايير الأمان والسلامة العامة.



دواء مونجارو



شركة إيفا فارما تطرح دواء مونجارو



طرح دواء مونجارو