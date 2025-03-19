شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. كيف تتعامل تربويا ونفسيا مع سلوك ابنك العنيف والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مشاجرة بين الطفل يوسف وزملائه بالمدرسة خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، بسبب اتهامهم له بالكذب لأنه أخبرهم أنه يعيش فى فيلا "منزل والدته"، بينما هو يعيش فى شقة عادية، حيث قام يوسف بالتعدى بالضرب على زميله.

ورغم تأكيدات المدرسات أن زملاء يوسف هم من قاموا باستفزازه أولا، لكن مديرة المدرسة نادية "صفاء الطوخي"، قامت بفصله لمدة أسبوع.

ولا تعد تلك المرة الأولى التى يظهر فيها الطفل يوسف وهو يعتدى بالضرب على أقرانه، حيث تكرر الامر خلال الحلقة الأولى، عندما تشاجر مع صديقه خلال حفل عيد ميلاده، ويوجد عدد من الخطوات التى يجب على الوالدين اتباعها، فى حالة ملاحظة وجود سلوك عنيف لدى الطفل، لتقويمه.

10 نصائح لتقويم سلوك الطفل العنيف

ووفقا لموقع "Healthy children"، أحيانا يفتقر الأطفال الصغار إلى ضبط النفس وكيفية التعبير عن غضبهم، مما يجعلهم يلجأون إلى رد فعل عنيف مثل الضرب أو العض، خاصة أثناء نوبات الغضب، ويوجد عدد من الخطوات التى تساعد الأباء والأمهات على تقويم سلوك طفلهم فى حالة إظهاره للعنف، وهى:

وضع قواعد داخل المنزل

فى الأغلب لا يفهم الأطفال القواعد إلا بعد تعليمهم إياها، لذلك من الضرورة وضع قواعد واضحة لأفراد العائلة، مثل عدم اعتداء أى منهم لفظيا أو جسديا على الآخر.

عبر عن مشاعرك بالكلام

الأطفال الصغار لديهم قدرة طبيعية على ضبط النفس، لكنهم قد يحتاجون تعلم أن يعبروا عن مشاعرهم بالكلام، بدلا من اتخاذ رد فعل جسدى.

تجنب التهديدات

يلجأ معظم الآباء إلى تهديد الأطفال عند ارتكابهم لمثل تلك السلوكيات، لكن الأفضل من ذلك هو تعليم الطفل سلوكًا بديلًا، مع تجاهل السلوك الخاطئ البسيط لفترة وجيزة، ثم أخباره بما يجب فعله.

الاستمرارية

حتى يكون التأديب أكثر فعالية، يجب أن يكون مستمرًا، وليس فقط عندما يسيء الطفل التصرف، وذلك بإخبار الطفل كم هو "ناضج" عندما يتصرف بطريقة لائقة، بدلًا من الضرب أو الركل أو العض.

نحن لا نؤذي بعضنا البعض

راقب طفلك بعناية وانتبه للخلافات مع زملائه، وإذا كان الخلاف بسيطًا، فابقِ بعيدًا واترك الأطفال يحلونه بأنفسهم. لكن تدخل في حالة بدء شجار جسدي وباعد بينهما حتى يهدأ الوضع.

علّم طفلك أن يقول لا

بدلا من الضرب، علم طفلك أن يقول لا بنبرة حازمة، وأن يدير ظهره، لأن تسوية الخلافات بالكلام أكثر تحضرا من استخدام العنف الجسدي.

استخدم وسائل تشتيت مناسبة

أثناء تعليم طفلك طرقًا مناسبة للرد، لا مانع من تشتيت انتباهه عندما يبدأ بالانزعاج، وإشراكه في نشاط آخر حتى يهدأ.

استخدم العقاب باعتدال

لا حرج في استخدام العقاب عندما يكون سلوك طفلك غير لائق، مع ذلك، يُنصح باستخدامه باعتباره الحل الأخير.

تحكم في غضبك

من أفضل الطرق لتعليم طفلك السلوك اللائق هي ضبط انفعالك، لأنه يتخذك قدوة له.

كن قويًا

إذا اضطررتَ لتأديب طفلك، فلا تشعر بالذنب حيال ذلك، ولا تعتذر بالتأكيد، لأنه إذا شعر الطفل بمشاعرك المتضاربة، فقد يقرر أنه كان على حق منذ البداية

متى يستدعى الأمر اللجوء لطبيب نفسى؟

تساهم النصائح السابقة فى تقويم سلوك الطفل عند إظهاره للعنف، لكن فى بعض الأحيان يستدعى الأمر طلب مساعدة طبيب نفسى، وهى:

تكرار نوبات الغضب واستمرار السلوك العدوانى لدى الطفل لمدة طويلة

الإصابة الجسدية لأنفسهم أو للآخرين مثل الكدمات وإصابات الرأس

يقوم بالهجوم عليك أو على البالغين الآخرين

إرساله إلى المنزل أو منعه من اللعب من قبل الجيران أو المدرسة

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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