شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. العلاقة بين الصدمات النفسية وتكرار الكوابيس والان مع تفاصيل الخبر

زاد الغموض المتعلق بشخصية نيللى "أمينة خليل" وحالتها النفسية، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، وذلك بعدما راودها كابوس مزعج، يشبه إلى حد ما الكابوس الذى حلمت به فى بداية الحلقة الاولى من المسلسل.

وحلمت نيللى أنها تبحث عن الطفل يوسف فى كل أرجاء الشقة بينما لا تجده، وسط رنين جرس تليفون منزلى قديم، لتفاجئ بالطفل يوسف أمامها ووجهه مغطى بالجروح، وتشير تلك الكوابيس إلى أن نيللى ربما تعانى من بعض المتاعب النفسية، خاصة بعدما ظهرت وهى تتناول دواء مهدىء بالحلقة الأولى، بسبب إنزعاجها بعدما قابلت أرملة أبيها "يارا جبران" خلال حفل عيد ميلاد يوسف.

وغالبًا ما تعكس الأحلام ما نراه ونشعر به في ساعات اليقظة، وهو ما يعنى وجود ارتباطا وثيقا بين الصدمات والتجارب المؤلمة وبين الكوابيس، خاصة المتكررة منها.

كيف تؤدى الصدمات النفسية إلى رؤية الكوابيس

وبحسب موقع "Sleep foundation" تعد الكوابيس أمرا شائعا، لكن فى حالة تكرارها بشكل مستمر، فقد يرجع ذلك إلى مرور الشخص بحدث صادم، كذلك تعتبر الكوابيس دليلا عن معاناة الجسم من تجارب مؤلمة، لدرجة أن الكابوس قد يجبر النائم على الاستيقاظ، كذلك قد تمثل الكوابيس انهيارًا في قدرة الجسم على معالجة الصدمات.



وفى العادة تتلاشى الكوابيس المرتبطة بالصدمات لدى معظم الناس بعد بضعة أسابيع أو أشهر، لكن فى حالة تكرارها لفترة طويلة الأمد، فيعنى ذلك صعوبة تقليل استجابة الدماغ للخوف ، كما يمكن أن تظل استجابة القتال أو الهروب أو التجميد نشطة لفترة طويلة بعد انتهاء تجربة مؤلمة.



وليس كل من يعاني من كوابيس متكررة يشخص باضطراب من إضطرابات الصحة النفسية، لكنها شائعة فى الأغلب لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة .



العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة والكوابيس

يحدث اضطراب ما بعد الصدمة بعد التعرض لحدث صادم أو مهدد للحياة، او حتى مجرد رؤيته، مثل الحوادث والكوارث الطبيعية، حيث يعاني المصابون بهذا الاضطراب من ذكريات متكررة لا إرادية للحدث، قد تأتي خلال النهار بشكل ذكريات عادية، أو أثناء النوم على هيئة كوابيس مزعجة.

وغالبًا ما يتجنب الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة كل ما يذكرهم بما تعرضوا له، مثل الأشخاص والأماكن والأنشطة، جانب الذكريات أو الأفكار أو المشاعر الداخلية المتعلقة بالحدث، لكنها تظهر خلال نومهم بشكل أحلام مزعجة.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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