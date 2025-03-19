شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. بعد مواجهة عايشة وابنتها اعرف أضرار الكذب على الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

حدثت مواجهة بين عايشة "دنيا سمير غانم" وابنتها كارما، خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عايشة الدور، وذلك عندما اتهمت كارما والدتها بالكذب عليها هى وشقيقها، عندما أخبرتهما أن والدهما لن يتمكن من اصطحابهما للاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بالعمل، فى حين أنه يحتفل مع خطيبته الجديدة.

وخلال المواجهة أوضحت عايشة لابنتها أنها لا تتعمد الكذب عليهما، ولكن أحيانا لا نتمكن من إخبار من أمامنا بالحقيقة كاملة، حتى لا يتسبب الأمر فى صدمة له وجرح مشاعره، مؤكدة لها أنها ستتفهم موقفها عندما تكبر.

وفى الكثير من الأحيان يكذب الأباء على أبنائهم "كذبات بيضاء" حفاظا على مشاعرهم، أو لتجنب دخولهم فى نوبات غضب، لكن حتى الأكاذيب حسنة النية يمكن أن تؤدى إلى أضرار للطفل مستقبلا.

أضرار الكذب على الطفل

وبحسب موقع "Family education" يلجأ الأباء والأمهات فى الكثير من الأحيان إلى الأكاذيب غير المؤذية، مثل إخبار الطفل عن موعد غلق الملاهى قد حان من أجل المغادرة بدون نوبة غضب، ورغم أن الأكاذيب البيضاء الصغيرة قد تحافظ على سير الأمور على ما يرام، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون لها آثار سلبية طويلة المدى.

وتشمل أضرار الكذب على الأطفال ما يلى..

تعلم سلوك الكذب باعتباره أمرا عاديا

الميل بنسبة أكبر للكذب على الوالدين بالمراحل العمرية اللاحقة.

مواجهة صعوبات أكبر في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية

زيادة الأنانية لدى الطفل

بدائل الكذب على الأطفال

عند مواجهة الوالدين لمواقف صعبة مع أبنائهم، وخوفهم على مشاعر الأبناء أو تجنبا لنوبة الغضب، قد يلجأوا للكذب عليهم، لكن يوجد مجموعة من النصائح التى تقلل من احتمالية الكذب عن المرور بتلك المواقف، وهى..

حاول شرح أسبابك للطفل

شرح أسباب القرار للطفل، باستخدام عبارات إيجابية مناسبة لعمره، يجعله أكثر تقبلاً للأمر.

تقبل احتجاجات طفلك

من الطبيعى عدم رضا الأطفال عن قراراتك بشكل دائم، وإظهارهم الاحتجاج ليس أمرا سيئا، فقط تقبل الأمر.

ابنى ثقة طفلك فيك

بناء الثقة مع الطفل منذ مراحله العمرية المبكرة، سيجعله يلجأ إليك أولا فى مراحله العمرية اللاحقة، وتحديدا مرحلة المراهقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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