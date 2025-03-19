شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على فطارك.. البازلاء تعزز الطاقة والشعور بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

البازلاء من الخضراوات المغذية والمفيدة التي يمكن أن تكون إضافة رائعة لسفرة رمضان، وقدمت الدكتورة ليندا جاد الحق استشارى التغذية فى قصر العينى فوائدها، ومنها..

فوائد البازلاء في رمضان 1. مصدر غني بالبروتين النباتي

توفر البازلاء كمية جيدة من البروتين، مما يساعد في إصلاح الأنسجة وبناء العضلات، خصوصًا لمن لا يتناولون اللحوم بشكل دائم.

2. تعزيز الطاقة والشعور بالشبع

تحتوي على كربوهيدرات معقدة وألياف تُهضم ببطء، مما يمنح طاقة مستمرة وشعورًا بالشبع لفترة أطول بعد الإفطار أو السحور.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو أمر شائع في رمضان بسبب تغير مواعيد تناول الطعام.

4. تحسين صحة القلب

تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، مما يدعم صحة القلب والشرايين.

5. تقوية المناعة

تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تعزز مناعة الجسم وتحميه من الأمراض.

6. تنظيم مستوى السكر في الدم

الألياف والبروتين الموجودان في البازلاء يساعدان في تحسين استجابة الجسم للأنسولين والحفاظ على مستوى السكر ثابتًا.

7. غنية بالفيتامينات والمعادن

توفر فيتامينات مهمة مثل فيتامين K، وفيتامين B6، والفولات، إلى جانب المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

أفكار لإضافتها إلى سفرة رمضان

الشوربة.. إضافة البازلاء إلى شوربة الخضار أو شوربة الدجاج.

السلطات.. استخدامها في السلطات الطازجة أو السلطات الباردة مع المايونيز أو الزبادي.

الأرز بالخضار.. إضافتها إلى أطباق الأرز والخضار المطبوخة.

البازلاء باللحم أو الدجاج.. طبق لذيذ يمكن تقديمه بجانب الأرز أو الخبز.