شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. أضرار التوقف المفاجئ عن تناول الأدوية النفسية والان مع تفاصيل الخبر

خضعت رباب "يسرا اللوزى" إلى جلسة علاجية مع طبيبها النفسى "الدكتور نبيل القط"، كشفت خلالها عن رغبتها فى التوقف عن تناول الدواء، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية.

وقالت رباب إن الدواء يجعلها نائمة طوال الوقت وغير متيقظة، فى حين تحتاج إلى أن تكون بكامل تركيزها خلال تلك الفترة بسبب الظروف الشخصية التى تمر بها، فى حين حذرها طبيبها النفسى من التوقف المفاجئ عن تناول الأدوية النفسية، لأن ذلك ربما يؤدى إلى إيذائها لنفسها أو للآخرين.

وحال العلاج بالأدوية النفسية، وتحديدا مضادات الاكتئاب، لا يمكن التوقف عن تناولها بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يؤدى إلى أعراض انسحاب تعرف بـ"متلازمة انسحاب مضادات الاكتئاب"، وفقا لموقع "Web MD" الطبى.

ما متلازمة انسحاب مضادات الاكتئاب؟

فى حالة تناول المريض أدوية مضادة للاكتئاب لمدة ستة أسابيع على الأقل، ثم التوقف عنها بشكل مفاجئ، تظهر عليه فى تلك الحالة أعراض انسحاب قد تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر بعد التوقف عن تناول الدواء، لذلك يستدعى التوقف عن تناول تلك الأدوية نظام خاص يحدده الطبيب المعالج، بحيث يتم التوقف عن تناول تلك الأدوية بشكل تدريجى، لتجنب الأعراض غير المرغوبة.

وفى العادة لا يسبب انسحاب مضادات الاكتئاب ضررًا جسديًا، لكن أعراضه قد تكون مزعجة للغاية، وقد يتسبب الأمر فى حدوث انتكاسة لأى حالة كان يعالج منها المريض.

أسباب الإصابة بانسحاب مضادات الاكتئاب

تساعد مضادات الاكتئاب على تعزيز مستويات المواد الطبيعية المنظمة للحالة المزاجية في المخ، والتي تسمى بالنواقل العصبية، بما في ذلك السيروتونين والنورإبينفرين، ويعتقد أن الأعراض تظهر انخفاض مستوى السيروتونين بسرعة، بسبب التوقف عن تناول الأدوية بشكل مفاجئ، مما يتسبب فى أعراض الانسحاب.

أعراض انسحاب مضادات الاكتئاب

غالبًا ما تبدأ أعراض انسحاب مضادات الاكتئاب بعد حوالي يومين إلى أربعة أيام من التوقف عن تناول الدواء، وعادةً ما تكون الأعراض خفيفة، لكنها قد تكون متوسطة أو شديدة في بعض الحالات، وتشمل الأعراض ما يلي..

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل التعب والصداع وآلام العضلات والتعرق

تسارع نبضات القلب

اضطرابات النوم

أحلام حية أو كوابيس

الغثيان والإسهال وربما القىء

فقدان الشهية

الدوار والشعور بعدم الثبات على قدميك

حرقة أو وخز أو إحساس بالصدمة

تغيرات مزاجية مثل القلق والتهيج والانفعال والعدوانية

صدمات الدماغ، وهي عبارة عن مشاعر قصيرة تشبه الصدمة في دماغك، أو فترات قصيرة من فقدان الوعي، أو شعور يشبه الصدمة مع صوت طنين

مضاعفات متلازمة انسحاب مضادات الاكتئاب

قد يؤدى التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب إلى زيادة خطر إصابتك بما يلي..

عودة الاكتئاب

القلق الشديد

الأفكار الانتحارية أو الإقدام على الانتحار

نوبات الهوس، وهى زيادة غير مستقرة وشديدة في المزاج والنشاط

فرط الإثارة (الغضب والتهيج)

مدة استمرار أعراض الانسحاب من مضادات الاكتئاب

تعتمد مدة استمرار أعراض الانسحاب على عدة عوامل، منها نوع الدواء ومدة استمراره، وفى الأغلب تستمر الأعراض لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وأحيانًا تستمر لبضعة أشهر، وفى حالات نادرة تستمر الأعراض لدى بعض الأشخاص لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

هل تسبب مضادات الاكتئاب الإدمان؟

الأكيد أن مضادات الاكتئاب ليست مسببة للإدمان على العكس من المخدرات، حيث لا ترتبط أعراض انسحاب مضادات الاكتئاب بالإدمان، بل هي محاولة من الجسم للعودة إلى توازنه الطبيعى بعد التوقف عن تناول الدواء.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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