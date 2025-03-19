شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. اعرف مرض البيدوفيليا بعد اتهام أمينة خليل لـ محمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حلقات مسلسل لام شمسية اتهامات من أمينة خليل التى تقوم بدور نيللى إلى محمد شاهين بتحرشه بالطفل يوسف، وهو ما يشير إلى مرض البيدوفيليا أو مرض التحرش بالأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على هذا المرض وأعراضه.

ما اضطراب التحرش بالأطفال أو البيدوفيليا؟

وفقاً لموقع psychcentral يُصنف اضطراب التحرش بالأطفال كنوع من أنواع اضطراب الشذوذ الجنسي في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، وهو الأداة التشخيصية الأساسية لأخصائيى الصحة النفسية في الولايات المتحدة.

التحرش الجنسي بالأطفال، في الواقع، هو الاهتمام الجنسي بالأطفال قبل سن البلوغ.

يهتم بعض الأشخاص في المقام الأول بالمراهقين، لكننا نُطلق عليهم اسم "التحرش الجنسي بالأطفال"، ويختلف ملفهم التشخيصي ونهج علاجهم اختلافًا كبيرًا عن التحرش الجنسي بالأطفال الصغار.

كيف يُشخص اضطراب التحرش الجنسي بالأطفال؟

يمكن لأخصائي الصحة النفسية المساعدة في تشخيص اضطراب التحرش الجنسي بالأطفال.

علامات وأعراض اضطراب التحرش بالأطفال

يعاني الشخص المصاب باضطراب التحرش، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، من انجذاب جنسي وإثارة تجاه الأطفال قبل سن البلوغ، والذين يُشار إليهم عادةً بالأطفال دون سن 13 عامًا.

للحصول على تشخيص وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، يجب على المريض أيضًا أن يكون قد تعرض للحالات الآتية:

- أن يكون قد تفاعل مع رغبات أو تخيلات، أو واجه ضائقة أو صعوبة في التعامل مع الآخرين تتعلق بها.

- انجذاب حصري. يكون الانجذاب تجاه الأطفال فقط.

- غير حصري. ينجذب الشخص إلى كل من الأطفال والبالغين.

تشمل العوامل الأخرى المُحددة للتشخيص ما يلي:

الانجذاب الجنسي نحو الإناث

الانجذاب الجنسي نحو الذكور

الانجذاب الجنسي نحو كلٍ من الإناث والذكور

من علامات إصابتك باضطراب التحرش بالأطفال الشعور بالإثارة الجنسية من قِبل أطفال قبل سن البلوغ، وظهور أيٍّ من الأعراض التالية نتيجةً لذلك..

- الإنكار

- الاستخدام المُفرط لصور إباحية للأطفال

- الشعور بالخجل أو الذنب

- الضعف النفسي والاجتماعي

- الإحباط الجنسي

- الإنكار

في كثير من الأحيان، قد يدفعك الخوف والقلق من العيش مع اضطراب التحرش بالأطفال إلى إنكار وجود رغبات جنسية لديك تجاه الأطفال.

قد تُحاول تبرير أفكارك أو سلوكياتك، أو تُعتبر التفاعلات غير اللائقة عرضية أو غير مقصودة.

مشاعر العار أو الذنب

إذا كنت تعاني من اضطراب التحرش بالأطفال، فقد تشعر بالقلق واليأس عند شعورك برغبات جنسية تجاه الأطفال، قد يمنعك هذا الشعور بالعار والذنب من طلب العلاج.

الإحباط

يُمكن أن يمنع اضطراب التحرش بالأطفال بعض الأشخاص من التمتع بحياة زوجية مُرضية.

الاضطراب النفسي والاجتماعي

قد يُؤدي القلق والتوتر الناتجان عن التعايش مع اضطراب التحرش بالأطفال إلى تجنبك للمناسبات الاجتماعية أو التجمعات العائلية، خاصةً في وجود الأطفال.

قد يمنعك الخوف العام من "انكشاف أمرك" والانكشاف من حضور الفعاليات المخصصة للبالغين فقط.

تفضيل صحبة الأطفال على البالغين

إذا كنت تعاني من اضطراب التحرش بالأطفال، فقد تشعر بصحبة الأطفال بقبول أكبر من صحبة البالغين على سبيل المثال، قد تتجاهل أحاديث الكبار المهمة وتفضل التفاعل مع طفل.

قد لا يُشكّل الأطفال تهديدًا لك، أو قد يُشعرونك بالأهمية أو القوة.

مع ذلك، فإن مجرد الاستمتاع بصحبة الأطفال لا يعني بالضرورة إصابتك باضطراب التحرش بالأطفال.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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