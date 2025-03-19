شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد مرات الـ "رمش" بالعين مؤشر لإصابتها بالجفاف والان مع تفاصيل الخبر

يعد رمش العين أمرا ضروريا للحفاظ على صحة العين وحمايتها من عوامل الجو المختلفة، حيث يوزع الرمش الدموع على سطح العين ويزيل أي شوائب أو جزيئات من على سطحها.

كما يحمي الرمش العين من دخول الجزيئات الغريبة والدخان والغبار، ويبلغ معدل الرمش الطبيعي ما بين 15 إلى 17 مرة في الدقيقة الواحدة، لكن توجد عوامل خارجية يومية تؤدى إلى انخفاض معدلات الرمش العين.

تأثير الشاشات الإلكترونية على رمش العين

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، تؤدى ظروف العمل أمام شاشة الكمبيوتر أو أي نوع من الشاشات الإلكترونية، إلى انخفاض معدل الرمش دون وعي إلى 5 مرات أو أقل في الدقيقة الواحدة، نفس الأمر يحدث في حالة عمل مكيف الهواء أو الدفايات داخل الغرفة.

ونظرًا لأن العينين تظلان مفتوحتين لفترة أطول بين كل رمش، يؤدى ذلك إلى جفاف طبقة الدموع على سطح العين، مما يتسبب في عدم وضوح الرؤية وزيادة جفاف العين.

وبسبب ظروف العمل الحديثة، يقضى أغلب الأشخاص حوالى 8 ساعات أو أكثر أمام أي نوع من الشاشات الإلكترونية، ويمكن أن يؤدي جفاف العين وما يترتب عليه من فقدان الوضوح في الرؤية، وزيادة الالتهاب والاحمرار والدموع المفرطة، بجانب الشعور بالحرق أو الوخز أو الشعور بوجود حصى، مثل جزيئات الرمل العالقة، داخل العين.

متلازمة رؤية الكمبيوتر

ويشار إلى مجموعة الأعراض والعلامات الناتجة عن استخدام الشاشة، والتي تسبب جفاف العين، باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) أو إجهاد العين الرقمي، والتي تؤثر سلبًا على الإنتاجية في مكان العمل، بسبب عدم الراحة وصعوبات التركيز ، خاصة في أماكن العمل التي تعتمد على الشاشات الرقمية.

كما ارتفع معدل الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر بشكل كبير في أعقاب جائحة كورونا، بسبب استخدام الشاشة لفترات طويلة، مع بيئة عمل غير مثالية مرتبطة عادةً بالمكاتب المنزلية المرتجلة والتعليم المنزلي.

علاج متلازمة رؤية الكمبيوتر

يمثل الرمش المتعمد أثناء العمل أمام شاشة رقمية، أهم وسيلة لعلاج متلازمة رؤية الكومبيوتر، بجانب الحصول على استراحة كل 20 دقيقة مع النظر لمكان بعيد، أو محاولة التركيز على شيء في الجهة المقابلة من الغرفة أو خارج النافذة،لأن ذلك يساعد على إرخاء عضلات رؤية الكمبيوتر ويُمدّدها للرؤية البعيدة، مما يُقلل من الإجهاد.

وقد يحتاج الأمر إلى إستخدام قطرات مرطبة، لترطيب العين، مع ىوضع إضاءة كافية داخل الغرفة، ووضع الشاشة في مستوى العين، كذلك يجب التأكد من ارتداء النظاراتفى حالة وجود قصر أو طول للنظر.