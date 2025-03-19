شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالهربس والان مع تفاصيل الخبر

فيروس الهربس من الفيروسات الخطيرة فى حالة إهمال علاجها، ويجب حماية الطفل من الإصابة بها عن طريق القيام بعدة أمور يوضحها الدكتور مدحت أحمد استشارى الأطفال فى قصر العينى، ومنها..

1. منع التقبيل على الوجه أو الفم

لا تدعى أحدًا يقبل طفلك على الوجه أو الفم، خاصةً إذا كان يعانى من قرح أو بثور حول الفم.

شجعى من حولكِ على تقبيل الطفل على الرأس أو اليدين بدلًا من الوجه.

2. الحفاظ على نظافة اليدين

احرصى على غسل يديكِ ويد طفلكِ جيدًا بالماء والصابون بانتظام.

استخدمي معقمات اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون.

3. تجنب مشاركة الأدوات الشخصية

لا تدعى طفلك يستخدم أكواب، ملاعق، مناشف، أو مستحضرات شخصية لشخص آخر.

علّمي طفلكِ أهمية عدم مشاركة الأغراض الشخصية.

4. العناية بالنظافة العامة

نظفي الألعاب والأشياء التى يلمسها طفلكِ بانتظام، خاصة إذا كان يضعها في فمه.

تأكدي من نظافة أي شيء قد يلمسه طفلكِ، خاصة في الأماكن العامة.

5. تعزيز مناعة الطفل

قدّمي له نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه، الخضراوات، البروتينات، والحبوب الكاملة.

احرصي على حصوله على قدر كافٍ من النوم وممارسة النشاط البدني المناسب لعمره.

علاج الهربس

إذا ظهرت على طفلكِ بثور أو تقرحات، استشيرى الطبيب فورًا للحصول على علاج مناسب.

استخدمي الكريمات أو المراهم المضادة للفيروسات إذا وصفها الطبيب.

ونصح استشاري طب الأطفال بضرورة الشرح لأفراد العائلة أو الأصدقاء أهمية تجنب تقبيل الأطفال على الفم أو الوجه.

كوني حازمة إذا لزم الأمر لحماية صحة طفلكِ، مع ضرورة مراقبة الأعراض، إذا لاحظتِ أي علامات مثل بثور، تقرحات حول الفم، حمى، أو تورم في اللثة، فعليكِ مراجعة الطبيب فورًا.