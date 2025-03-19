شكرا لقرائتكم خبر عن خليط الريحان والعسل والفلفل الأسود لعلاج البرد والسعال.. طريقة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ البرد والسعال من أكثر الأمراض شيوعًا خلال أوقات السنة المختلفة، خاصةً خلال فترات الانتقال بين الفصول، ورغم توافر الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية على نطاق واسع، يُفضّل الكثيرون العلاجات الطبيعية الفعّالة والخالية من الآثار الجانبية.

ومن هذه العلاجات التقليدية وفقا لموقع " onlymyhealth"، مزيج من الريحان والعسل والفلفل الأسود، وهو علاج في طب الأعشاب منذ قرون.

قوة الريحان والعسل والفلفل الأسود

الريحان المعروف غالبًا باسم "ملك الأعشاب"، يحظى بمكانة خاصة فهو غني بمضادات الأكسدة، وله خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، ومن المعروف أن أوراقه تخفف من أمراض الجهاز التنفسي عن طريق تخفيف الاحتقان وتعزيز جهاز المناعة.

أبرزت الدراسة فعالية الريحان في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، وخلصت الدراسة إلى أن مستخلصات الريحان تُخفف الالتهاب وتُحسّن وظائف الرئة من خلال إزالة المخاط وتسهيل التنفس.

العسل

استُخدم العسل كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والمهدئة، فهو مثبط طبيعي للسعال، ويساعد على تخفيف تهيج الحلق وتقليل تكرار نوبات السعال، بالإضافة إلى ذلك، يُوفر العسل طبقة مهدئة للحلق، مما يُخفف الانزعاج الناتج عن السعال الجاف.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود، الذي يُلقب غالبًا بـ"ملك التوابل"، غنيٌّ بالبيبيرين، وهو مركب معروف بتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يُحسّن الفلفل الأسود من عملية طرد المخاط من الجهاز التنفسي، ويُقلل من احتقان الأنف، ويُحسّن وظائف الجهاز التنفسي بشكل عام، علاوةً على ذلك، يُعتقد أن الفلفل الأسود يُعزز التوافر الحيوي للعناصر الغذائية والمركبات الموجودة في المكونات الأخرى، مما يُعزز فوائدها، وجدت الدراسة أن الفلفل الأسود يمكن أن يقلل الالتهاب ويعزز الاستجابة المناعية، مما يجعله مفيدًا في علاج البرد والسعال.

فوائد الخليط

يعمل مزيج الريحان والعسل والفلفل الأسود بشكل تآزري لمكافحة البرد والسعال، يُقوي الريحان جهاز المناعة ويُزيل انسدادات الجهاز التنفسي، بينما يُهدئ العسل الحلق ويُخفف السعال، بينما يُحارب الفلفل الأسود العدوى ويُسهّل إزالة الاحتقان، تُشكّل هذه المكونات مجتمعةً علاجًا شاملًا يُعالج أعراض ضيق التنفس وأسبابه الكامنة.

مكونات :

10-12 ورقة تولسي طازجة (أو ملعقة صغيرة من مسحوق تولسي المجفف)

ملعقة صغيرة من العسل

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

طريقة :

اغلي أوراق الريحان في كوب من الماء لمدة 5 إلى 7 دقائق.

صفي الخليط واتركيه حتى يبرد قليلًا.

أضف العسل والفلفل الأسود إلى شاي تولسي الدافئ.

قلّب جيدًا وتناوله دافئًا.

يمكن تناول هذا الخليط مرتين يوميًا لتخفيف أعراض البرد والسعال.

الاحتياطات والاعتبارات

على الرغم من أن هذا الخليط آمن بشكل عام، إلا أن هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار:

الحساسية : يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أي من المكونات تجنب هذا العلاج.

مرضى السكر : يمكن للعسل أن يرفع مستويات السكر في الدم؛ لذا يجب على مرضى السكري استخدامه باعتدال أو استشارة الطبيب.

