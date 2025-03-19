استشاري الغدد الصماء والسكري آل مهذل: 3 تمرات تعادل 15 جرامًا من الجلوكوز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد استشاري الغدد الصماء والسكري وزراعة خلايا البنكرياس الدكتور محمد آل مهذل، أن شهر رمضان يمثل فرصة مثالية لمرضى السكري لإعادة تنظيم أنماط حياتهم الغذائية والصحية، مشيرًا إلى أهمية استشارة الطبيب قبل الصيام لضمان التوازن في مستويات السكر في الدم وتجنب المضاعفات.

ونوه آل مهذل – خلال مشاركته في مبادرة “رمضانك ملهم”، التي تسلط الضوء على الجوانب الصحية والتوعوية خلال الشهر الكريم – أن معدل 3 تمرات تعادل 15 جرام الجلوكوز، عادًّا أن من 3 إلى 5 تمرات هي الحد الطبيعي لتناولها وقت الإفطار في رمضان.

وأوضح استشاري الغدد الصماء والسكري، أن الالتزام بنظام غذائي متوازن، ومراقبة مستوى السكر بانتظام، وتناول الأدوية في الأوقات المناسبة، يعد من الركائز الأساسية لصيام آمن لمرضى السكري، مشددًا على ضرورة كسر الصيام فور الشعور بأعراض انخفاض السكر، مثل الدوخة والتعرق الشديد، حيث إن التوازن بين وجبتي الإفطار والسحور، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة، يساعد في التحكم بمستوى السكر، ويحسن من كفاءة عمل البنكرياس.

يذكر أن مبادرة “رمضانك ملهم”، التي تُنظم خلال الشهر الفضيل، وتستضيف نخبة من المتخصصين والخبراء لمشاركة تجاربهم ونصائحهم حول الصحة والتغذية والإلهام في رمضان.

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