إنقاذ حياة مواطن أربعيني من السعال الدموي بتدخل طبي متقدم في مدينة الملك عبدالله الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نجح فريق طبي متخصص في قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من عمره كان يعاني من سعال دموي متكرر بسبب تمدد الأوعية الدموية للقصيبات الهوائية وهي حالة معقدة تفاقمت بسبب إصابته السابقة بمرض السل الرئوي مما اضطره للخضوع لعمليات نقل دم متكررة ووحدات عوامل مخثرة للحفاظ على حياته.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل إلى المدينة الطبية وهو يعاني من تدهور صحي حاد استدعى وضعه على جهاز التهوية الميكانيكية ما أجبره على البقاء في العناية المركزة لعدة أيام, وبعد تقييم حالته من قبل الفريق الطبي، تقرر اللجوء إلى إجراء تداخلي دقيق بإصمام الشرايين المتضررة ليكون حلًا طبيًا متقدمًا بديلًا عن الخيار الجراحي الذي كان سيتطلب استئصالًا كليًا أو جزئيًا للرئة، مع ما يحمله من مخاطر كبيرة على حياة المريض.

وأفاد أن الفريق الطبي تمكن من الوصول إلى الشرايين الرئوية المتوسعة باستخدام القساطر الدقيقة وإيقاف النزيف تمامًا، مما أدى إلى تحسن فوري في الأعراض، وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم واستقرار حالة المريض دون الحاجة إلى تدخل جراحي معقد.

ولفت التجمع الصحي النظر إلى أن هذه الإجراءات التداخلية المتقدمة تعد أحد الحلول الطبية الحديثة التي تتطلب دقة فائقة ويترتب عليها مضاعفات خطيرة مثل الشلل الرباعي في حال عدم تنفيذها بدقة متناهية ولكن بفضل التقنيات الطبية الحديثة التي وفرتها المملكة والخبرات العالية للفريق الاستشاري في قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية تمت العملية بنجاح تام وبدون أي مضاعفات تُذكر، ليتمكن المريض من استعادة حياته الطبيعية بعد معاناة طويلة.

ويعكس هذا الإنجاز الطبي مدى تطور الخدمات الصحية في المملكة وقدرتها على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا، مما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.

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