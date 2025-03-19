شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ أسباب تجعل التمر هندي مشروبك المفضل على الفطار والان مع تفاصيل الخبر

التمر الهندي من المشروبات الرمضانية المميزة، حلو ولاذع في آنٍ واحد، تزداد حلاوته أو حموضته حسب نضجه، وتنمو أشجار التمر الهندي في المناطق الاستوائية من أفريقيا، ولكنها تنمو الآن في مناخات دافئة أخرى أيضًا، بما في ذلك جنوب آسيا والمكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد مشروب التمر هندى على الفطار، بحسب موقع كليفيلاند كلينيك.

الفوائد الصحية للتمر الهندي

التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف والمغنيسيوم".

غنى بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية طبيعية موجودة في بعض الأطعمة. تساعد الجسم على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب الإجهاد التأكسدي، وقد تؤدي إلى الأمراض ومشاكل صحية أخرى، بما في ذلك:

أمراض المناعة الذاتية .

أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

إعتام عدسة العين .

سرطان.

الأمراض العصبية التنكسية ، مثل الزهايمر وباركنسون .

لكن مضادات الأكسدة تتعاون مع الجذور الحرة وتمنعها من التسلل إلى الجسم. هذا يعني أن لها فوائد صحية عامة كبيرة، والتمر الهندي غني بها. فهو غني بشكل خاص بمضاد الأكسدة بيتا كاروتين ، الذي يدعم صحة العين.

مصدر جيد للمغنيسيوم

تحتوي حصة واحدة من التمر الهندي على أكثر من 25% من الكمية اليومية الموصى بها من الماغنيسيوم .

يدعم هذا العنصر الغذائي المهم أكثر من 300 عملية أساسية في جسمك، بما في ذلك تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، والحفاظ على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على قوة العظام.

يساعد على تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب في الجسم بمخاطر متعددة، بما في ذلك الإصابات والأمراض المزمنة. لكن تقليل الالتهاب يقلل من هذه المخاطر، ونظامك الغذائي يُسهم بشكل كبير في ذلك.

لب التمر الهندي غني بالبوتاسيوم والبوليفينولات ، مثل الفلافونويدات، التي تُقلل الالتهابات". الفلافونويدات هي مواد كيميائية نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة من أهم العوامل المُكافحة للالتهابات.

هذا لا يعني أن التمر الهندي وحده سيكون الحل الأمثل لمحاربة الالتهابات، ولكنه بالتأكيد قادر على المساعدة.

قد يلعب دورًا في علاج السمنة

قد تلعب بذور التمر الهندي على وجه الخصوص دورًا في المساعدة على إدارة وعلاج السمنة .

تُحفّز السمنة تغيرات أيضية وهرمونية مرتبطة بالتهاب مزمن خفيف الدرجة". التمر الهندي مضاد قوي للالتهابات، ويحتوي على مثبط التربسين، وهو جزيء يشارك في إنتاج هرمونات الجوع والشبع، مما يُؤدي إلى الشعور بالشبع".

قد يكون مفيدًا لمرضى السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فربما تكون على دراية بالمؤشر الجلايسيمي . يُصنّف هذا المؤشر الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات بناءً على احتمالية ارتفاع مستوى السكر في الدم.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أقل عرضة للتسبب في ارتفاع سريع في سكر الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا لنظامك الغذائي. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت مصابًا بداء السكري ، وقد يكون التمر الهندي أحد هذه الأطعمة. التمر الهندي غنيٌّ نسبيًا بالسكر، إذ يحتوي على 34 جرامًا لكل نصف كوب، ولكنه أيضًا منخفضٌ في مؤشره الجلايسيمي، ما يعني أنه لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم.