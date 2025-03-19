شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. عزز مناعتك من طعامك للوقاية من الأمراض الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

الجهاز المناعي شبكة من الخلايا والأنسجة والأعضاء الدفاعية التي تحمي الجسم من العدوى والأمراض، حيث يتألف الجهاز المناعى من أنواع عديدة من البروتينات والخلايا التي تتعايش وتنسق في مهمة التعرف على الأجسام الغريبة ومكافحتها لحماية الجهاز المناعي.

ومع تقلبات الطقس خاصة خلال فترة تغيير الفصول تصبح مهمة تعزيز المناعة لدينا أمرًا في بالغ الأهمية من أجل منع الإصابة بالعدوى والأمراض الموسمية خاصة مع صيام شهر رمضان، وهنا يأتي دور التغذية في تعزيز المناعة للوقاية من الأمراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إن تناول العناصر الغذائية الكافية كجزء من نظام غذائي متنوع ضروري للعمل السليم للخلايا، بما في ذلك الخلايا المناعية، وقد تُهيئ بعض أنماط التغذية الجسم بشكل أكثر فعالية لغزو الميكروبات والالتهابات المفرطة، ولكن من المشكوك فيه أن أطعمة معينة قادرة على حماية الجهاز المناعي.

وتعتمد كل مرحلة من مراحل الاستجابة المناعية للجسم على وجود العديد من المغذيات الدقيقة، فإذا كانت مناعة الشخص منخفضة، فإن احتمالية الإصابة بأي مرض تكون عالية، ولتقليل هذه الاحتمالية، يجب الحفاظ على عادات غذائية جيدة.

التغذية ضرورية للتحكم في أقصى استجابة مناعية من خلال توفير العناصر الغذائية المناسبة بتركيز كافٍ للخلايا المناعية، ويمكننا تعزيز مناعتنا من خلال اتباع نظام غذائي سليم، مثل تناول كميات متوازنة من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك وفيتامين سى وفيتامين د وكلها عناصر غذائية أساسية.

اختر الأطعمة المضادة للأكسدة من خلال تضمين الخضراوات الورقية والتوت والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي، وتناول البريبايوتكس الموجود في الموز والبصل والثوم، وأيضًا البروبيوتكس الموجود في الزبادي والأطعمة المخمرة.

كما سيؤثر تقليل تناول السكر على وظيفة المناعة بشكل إيجابى، حيث أن العديد من الأطعمة المُعبأة تحتوي على دهون ضارة ومواد كيميائية مُسببة للالتهابات، ولضمان صحة جهاز المناعة على المدى الطويل، يُنصح باتباع نظام غذائي سليم ومتوازن، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بشرب كميات كبيرة من الماء واتباع نمط حياة صحي.