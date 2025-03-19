تجربتي في يوم الأم: نثرت بذور الحب فأثمرت في قلوب صغاري امتناناً وقيماً

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والآن إلى المزيد من المواقف والتفاصيل التي تشرح تجربتي كأمّ في تربية أبنائي، لذلك كان اللقاء مع أستاذة الطب النفسي للأطفال الدكتورة فريال الشال، التي تضيف للتجربة بُعداً تربوياً، موضحة كيف تكون التربية بالحب، وما هي قواعدها؟
خطوات البداية
الرعاية الوجدانية وكثرة الأحضان
وتتابع الأم سلمى:
"فالحب يا ليلى يشبه تلك البذرة؛ يحتاج إلى أرضٍ صالحةٍ وعنايةٍ دائمةٍ ليكبر ويصبح سنداً وقوة، ثم ربّتُّ على كتف ابنتي وأخبرتها: أنتِ وإخوتك تلك الأرض الخصبة، وقلبك هو الحديقة التي سأزرع فيها كل المعاني الجميلة.
الحب يا صغيرتي يُزرع بالنية الصادقة وبالكلمة الطيبة وبالفعل المتّزن"، وتتابع: "كنت في كل مرةٍ أنادي فيها على أحد أطفالي؛ كنت أستخدم اسماً حنوناً، أو أضمّه بين ذراعي، وكأني أغرس في قلبه بذرةً جديدة من الحب.
وهكذا وصل لابنتي الصغيرة ليلى منذ صغرها أن الإحساس بالحب ينبع من الرعاية الوجدانية النقية التي تكبر مع الزمن، هذا بجانب حرصي على احتضان كل طفل عدة مرات في اليوم؛ عند الاستيقاظ، وبعد العودة من المدرسة، وقبيل النوم.
وبأحضاني الحانية والصادقة، وصلت رسالة لكل طفل؛ بأنه ليس مجرد فرد في الأسرة، بل هو موضع اهتمامٍ وتقديرٍ ومحبة، وكان لهذه الأحضان أثرها في تهدئة انفعالات الصغار وتقريب قلوبهم من بعضهم البعض.
الكلمات التي تزرع المحبة
سارة الابنة الكبرى، كانت شديدة الحساسية تجاه النقد القاسي، وحدث أن أخفقت في امتحان الرياضيات، لم أعنفها أو أقسو عليها، بل أخبرتها: لا توجد مشكلة يا ابنتي العزيزة، أنا متأكدةٌ أنّكِ قادرةٌ على تجاوز هذه المشكلة إن واصلتِ المحاولة، و تذكّري أن الحب الذي أحمله لك لا يقل بتراجع علامتك، بل يزداد مع كل تحدٍّ تواجهينه.
وتابعتها وتأكدت بغريزة الأمومة بداخلي أن كلماتي جعلت سارة تشعر بالأمان، فشحذَت همّتها للدراسة من جديد، ونجحت في الامتحان التالي بتفوّق".
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الحوار وفن الاستماع
كان هذا الوقت يُعرف بـ"لحظة المشاركة"، حيث تحكي ابنتي عن يومها في المدرسة، ويحكي الابن عن حكاياته مع الأصدقاء، وبدوري كنت أشاركهم تفاصيل تخصّ بيتهم، أو مشاريعنا القادمة.
وأثناء تلك الجلسات كنت أنصت باهتمامٍ إلى ما يقوله الصغار، من دون إطلاق أحكام مسبقة أو إسكات، وإذا لاحظت خطأً أو سوء تصرفٍ؛ بادرت ووجّهتهم برفقٍ ومحبة، وبهذه الطريقة أدركوا منذ طفولتهم أنهم مهمّون، وأن آراءهم تستحق الاحترام، ما أشعرهم بالحب والانتماء.
القدوة: أفعالٌ تساند الكلمات
وفي نهاية اليوم اجتمع مع أبنائي لأروي لهم كيف أنّ الرحمة والمساعدة والتضحية أسمى مظاهر الحب، وأن الحب يزدهر بالعطاء، وكلما أعطينا بحبٍ وصدق وإخلاص؛ زاد في داخلنا ذلك النهر الذي لا ينضب.
"تجربتي ليست كاملة فهناك تفاصيل وحكايات أكثر، ولكني انتقيت ما قلّ ودلّ، وإلى تجارب أخرى"
تقييم التجربة: أصول التربية بالحب
تبارك الدكتورة فريال الشال كل الأمهات في يوم الأم وتقول: "سلمى" لم تبالغ فيما روته؛ الحب من أعظم المشاعر التي تحرك البشر، وهو قادر على تتوّيج العلاقات بكل أشكالها:
- العديد من الأزواج والآباء والأبناء والأصدقاء والإخوة يتبادلون كلمات الحب في علاقاتهم مع بعضهم البعض.
- الحب هو الطريقة المثلى والوسيلة الناجحة لتربية الأبناء وتنشئتهم، قوة المربّي ليست في قسوته، بل في عواطفه نحو طفله.
- تربية الأطفال التي تنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم، تنشئ أطفالاً أكثر نجاحاً في حياتهم المستقبلية.
- تعليم الأطفال مفهوم الانضباط من منظور الحب، يساعدهم على تحقيق كامل طاقاتهم من دون الحاجة إلى التربية القمعية.
- هيا أخبري طفلك بأنه قبل أن يحب شخصاً آخر؛ عليه أن يحب نفسه ويحترمها، وأن يتعلم كيف يتقبل صفات نفسه ويقدّرها.
- كثير من الأشياء في حياة كل طفل ربما تكون فريدة تماماً، وعليه أن يتعلم كيف يقدّر ما هو عليه، وما يمكنه اكتسابه.
- إذا واجه الطفل أي صعوبة في حب نفسه، فعليه بالعمل الجاد لزيادة ثقته بنفسه، ومحاولة المضي للأمام.
- أظهري حبك للطفل في أثناء تربيته، وكوني واعية بأن الطفل يحتاج، مثل أي طفل، إلى الحماية والدعم والنصح.
- التربية الصحيحة تقوم أيضاً على الاحترام؛ إذا ارتكب الطفل أخطاء فهي فرصة ليتعلم منها، ويتجنب تكرارها مرة أخرى.
- الحب والدعم من جانب الوالدين، لا يعني غياب الحدود وكسر القواعد المنزلية، والعكس صحيح.
- الاستمرار في وضع هذه القواعد؛ يمنح الأطفال شعوراً بالأمان والحماية، ويعزز احترام الطفل لذاته.