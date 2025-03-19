من عمر 0 إلى 12 شهراً.. إليك أهم علامات تأخر نمو مولودك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 08:49 صباحاً - تُعَدُّ مرحلة نمو الرضيع بدءاً من ولادته وحتى الأشهر الـ12 الأولى هي فترة مهمة بالنسبة للآباء؛ لأنه في هذا العمر، يبدأ طفلك الصغير في إظهار قدرات جديدة بدءاً من الاستلقاء على بطنه والابتسام وحتى المشي وتطور اللغة، والتطور الاجتماعي أو العاطفي، وفي المقابل ضعي في اعتبارك أن نمو كل طفل قد يختلف عن الطفل الآخر؛ لذا يجب عليكِ بوصفك أماً التعرف إلى مراحل نمو طفلك، وإليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" مراحل نمو الرضيع في عمر 0-12 شهراً.

الأطفال بعمر شهر

سيفقد الأطفال 10 بالمائة من وزنهم في الأسبوع الأول من ولادتهم -الصورة من موقع Freepik

في هذا العمر، سيفقد الأطفال 10 بالمائة من وزنهم في الأسبوع الأول من ولادتهم، ولكنهم سيستعيدون وزنهم عند الولادة خلال أسبوعين؛ ليصبح متوسط وزن الطفل البالغ من العمر شهراً واحداً هو 4.2 كجم للطفلة و4.5 كجم للرضيع.

أما مع بلوغ الطفل لعمر شهر؛ فسيزيد طول جسم الطفل بحوالي 3-4 سم، وسيزيد محيط رأسه بما يصل إلى 2.5 سم، وقد تبدو عيون الطفل وكأنها متقاطعة، ولكن يُعَدُّ هذا أمراً طبيعياً.

على الجانب الآخر ليس لدى الأطفال الذين يبلغون من العمر شهراً واحداً طريقة جيدة للتواصل؛ فهم يبكون باعتبار البكاء شكلاً من أشكال التواصل، ويمكن أن تشجعي طفلك على النمو والتطور من خلال حمله والتحدث والغناء معه.

يمكن أيضاً أن يتلقى الأطفال الذين أعمارهم شهر واحد لقاح شلل الأطفال ولقاح السل.

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الأطفال من عمر 1-3 أشهر

في هذه المرحلة، سيزداد وزن الطفل بحوالي 680-910 غرامات كل شهر، مع زيادة طول الجسم بحوالي 2.5 سم ومحيط الرأس أيضاً بحوالي 1.25 سم. عادة، يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 أشهر قادرين على رفع رؤوسهم وصدرهم عندما يكونون منبطحين.

كما أن عيون الطفل ستكون قادرة على الاستجابة والبدء في متابعة حركة الأشياء والضوء المحيط بها، ويكون أكثر نشاطاً في اللعب بأصابعه عن طريق فتح أصابعه وإغلاقها، وإمساك الأشياء بيديه، ووضع أصابعه في فمه. يستطيع الأطفال في هذا العمر أيضاً تمييز الأصوات المألوفة عن الأصوات الأخرى.

الأطفال من عمر 4-6 أشهر

بشكل عام، يزن الأطفال في هذا العمر حوالي ضعف وزنهم عند الولادة، ويزداد طول الجسم بحوالي 1.25-2.5 سم، ويزداد محيط الرأس بحوالي 1.25 سم شهرياً.

عندما ينمو الأطفال ويتطورون في سن 4-6 أشهر، يمكنهم الابتسام للغرباء الذين يدعونهم للتفاعل والتواصل البصري. يستطيع الطفل أيضاً أن يتدحرج من الانبطاح إلى الاستلقاء والجلوس على الرغم من أنه يحتاج إلى الدعم كما تتحسن مهارات التواصل لديه ويبدأ بالثرثرة على الرغم من أن الكلمات التي يقولها ليست واضحة بعد.

الأطفال من عمر 7-9 أشهر

يستطيع طفلك الصغير الزحف ودفع جسمه شيئاً فشيئاً -الصورة من موقع AdobeStock

في هذا العمر، يكتسب الأطفال بشكل عام حوالي 450 غراماً من الوزن كل شهر، وعادة ما يكون الأطفال الذكور أثقل من الأطفال الإناث، ويزداد طول الطفل بحوالي 1.25 سم ومحيط الرأس بمقدار 0.6 سم.

خلال هذه الفترة، يستطيع طفلك الصغير الزحف ودفع جسمه شيئاً فشيئاً باستخدام ذراعيه أو ساقيه، ويكون قادراً على الجلوس بمفرده دون الحاجة إلى دعم، ويكون قادراً على تعلم الوقوف ثابتاً والتمسك بشيء ما.

ثم يبدأ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أشهر في استخدام مجموعة متنوعة من الأصوات والمقاطع ويبدأون بالتعرف إلى صوت أمهم.

الأطفال من عمر 10 إلى 12 شهراً

يُظهر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 شهراً بالفعل تطوراً جسدياً سريعاً، سيصل الأطفال إلى 3 أضعاف وزنهم عند الولادة عندما يصلون إلى عمر 12 شهراً مع زيادة محيط رأسهم بحوالي 0.6 سم شهرياً.

في هذه المرحلة، يمكن للأطفال الوقوف واتخاذ بضع خطوات بمفردهم، والإشارة إلى الشيء الذي يريدون جذب الانتباه إليه، والحفاظ على التوازن في أثناء الجلوس.

كما تتحسن مهارات التفاعل لديهم مع الآخرين والحفاظ على التواصل البصري. يمكنهم أيضاً اللعب بألعاب مختلفة، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للأطفال الرد على الأسئلة ورفض الأشياء التي لا يحبونها.

علامات تأخر النمو التي يجب الانتباه إليها

يختلف تطور كل طفل عن الآخر؛ لذلك لا داعي للقلق إذا لم يصل طفلك الصغير إلى جميع مراحل النمو السابقة، وفي المقابل، يجب على الأمهات أيضاً أن تكون على دراية بالعلامات التالية لتأخر النمو:

عدم التركيز عند النظر إلى الأجسام المتحركة.

لا يتفاجأ عندما يسمع أصواتاً عالية ولا يستجيب للأصوات المحيطة.

لا يبتسم للآخرين ولا يستجيب لاسمه عند النداء عليه.

عدم القدرة على رفع الرأس عند الاستلقاء على البطن.

صعوبة في تحريك العينين.

لا يصدر صوتاً مثل الغمغمة.

لا يضغط بقدميه عند لمس سطح صلب.

لا يحاول الوصول إلى الأشياء القريبة.

صعوبة في وضع الأشياء في الفم.

لا يتعرف إلى الأشخاص المألوفين.

لا يستطيع الجلوس مع المساعدة.

لا يستطيع دعم وزن الجسم بالساقين عند المساعدة.

إذا أظهر طفلك الصغير بعض العلامات السابقة؛ فمن المهم استشارة الطبيب للكشف المبكر على السبب ووصف العلاج المناسب للتغلب على مشاكل النمو وتعزيز نمو الطفل وتطوره.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.