شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع الحرارة وانخفاضها.. تلبسي ابنك إيه في الجو ده والان مع تفاصيل الخبر

تحتار كثير من الأمهات في نوعية الملابس التى تختارها لأطفالها في الطقس المتقلب ما بين الحرارة المرتفعة والمنخفضة، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح للأمهات لاختيار ملابس مناسبة لأطفالها فى هذا الطقس، بحسب موقع the weather.

نصائح للأمهات

فى الربيع، عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة طوال اليوم، يبقى ارتداء طبقات من الملابس هو الخيار الأمثل.

1. نظام الطبقات:

الطبقة الأولى: ملابس داخلية قطنية خفيفة حتى تمتص العرق.

الطبقة الثانية: ملابس متوسطة مثل تي شيرت بكم طويل وبنطلون قطني.

الطبقة الثالثة: جاكيت خفيف أو سويتر يمكن أن يخلعه طفلك مع ارتفاع الحرارة.

2. خامات مناسبة:

اختاري أقمشة طبيعية حتى تسمح لجلد الطفل بالتنفس.

تجنبي الأقمشة الصناعية لأنها قد تسبب التعرق .

3. نصائح إضافية:

-إذا كان طفلك رضيعا يجب زيادة طبقة واحدة عن الملابس التى يرتديها.

- احتفظي بجاكيت إضافي أو بطانية خفيفة معك دائما خاصة عند الخروج ليلا.

-راقبي طفلك، إذا شعرت إنه سخن أو يتعرق، اخلعي له طبقة من الملابس.

-ارتداء قبعة عند الخروج من المنزل لحماية الطفل من الشمس.

- تجنبى الملابس الضيقة جدًا أو القريبة من الجسم ليتمكن طفلك من التحرك بحرية.