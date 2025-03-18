شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة.. كيف تتعافى الزوجة نفسيا إذا تعرضت لعنف الزوج والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، مواجهة بين هند "ريهام عبد الغفور"، وحمادة "فتحى عبد الوهاب"، عقب عودته إلى منزله، بسبب رفضها للعقاب الذى يمارسه عليها.

وخلال الحلقة قام حمادة بحبس هند فى المنزل ومنعها من الخروج ورؤية بناتها، بسبب شكه فى اتصالها بخطيبها السابق، ليشتعل الحوار بين الطرفين ويضرب حمادة زوجته على رأسها وتسقط مصابة على الأرض.

وتعتبر تجربة التعرض للعنف المنزلى من أصعب التجارب التى يمكن أن تمر بها المرأة بدنيا ونفسيا، خاصة مع تكرار حوادث العنف ضدها، الأمر الذى يستلزم مواجهته ثم التعافى منه، حتى تستطيع إكمال حياتها بصحة نفسية جيده.

5 نصائح تساعدك على التعافى من تجربة العنف المنزلى

وفقا لموقع "Psych central" التعافى من تجربة مؤلمة مثل العنف المنزلى، ليس أمرا سهلا، وقد تشعر الضحية بإرهاق شديد عند بدء رحلة التعافي من ذلك الموقف، لكنها تؤدى إلى تعلم كيفية العناية بالنفس.

5 نصائح للتعافى من تجربة العنف المنزلى، وهى:إعادة بناء الشعور بالأمان

يمكن أن يؤثر التعرض للعنف المنزلي تأثيرًا بالغًا على مشاعر الأمان والثقة بالآخرين، لذلك فإن إعادة بناء الشعور بالأمان أمر هام للتعافي والتقدم، عن طريق تهيئة بيئة آمنة تُعزز الصحة الجسدية والنفسية، وذلك عن طريق الانتقال لمكان أمن.

التواصل مع الآخرين

يُعد التواصل مع الآخرين بعد تجاوز حالة عنف منزلي، أمرًا بالغ الأهمية للتعافي وإعادة بناء شبكة الدعم، فالمشاركة مع الآخرين تُعزز المشاعر، وتُساعد على معالجة الصدمات، وتُخفف من مشاعر العزلة.

التواصل مع الطبيعة

يمكن للتفاعل مع الطبيعة، كالذهاب إلى حديقة عامة أو شاطئ أن يدعم صحتك النفسية والعاطفية أثناء التعافى، من خلال توفير بيئة هادئة تُساعد على التأمل والتأمل الذاتي ومعالجة التجارب الصعبة.

التواصل مع الذات

التواصل مع الذات بعد تجاوز حالة عنف منزلي ، أمرًا بالغ الأهمية للتعافي وإعادة بناء شعورك بالهوية وتقدير الذات، عن طريق التأمل في تجاربك ومشاعرك، و يمكن أن تساعدك الكتابة في اليوميات على معالجة تلك الأفكار، بجانب إعادة إكتشاف الهوايات المحببة، والتعاطف مع النفس.

التواصل مع سيدات متعافيات من العنف المنزلى

التواصل مع سيدات مروا بنفس التجربة، يمكنه أن يوفر دعمًا عاطفيًا بالغ الأهمية ومرونة داخلية خلال عملية الشفاء.

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