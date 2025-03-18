شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة.. علامات تكشف غيرة صديقتك وأفضل طرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة ظل حيطة، غيرة نانسى "مها نصار" من صديقتها زينب "ياسمين صبري"، خاصة بعد خطبتها من أسامة "نيقولا معوض"، الميسور ماديا.

وقامت نانسى بفسخ خطوبتها بعدما أخبرت خطيبها أنها لا ترغب فى استكمال العلاقة معه، كاشفة عن تطلعاتها المادية الكبيرة، لأنها ترغب فى الحصول على نفس الأشياء التى حصلت عليها صديقتها زينب بعد زواجها من أسامة.

وأحيانا يخفى أشخاص مقربون غيرتهم الشديدة منك، رغم ما يظهرونه من حب وصداقة، إلا أن ذلك الأمر قد ينعكس على تصرفاتهم فى مواقف محددة.

5 علامات تكشف لك غيرة شخص مقرب منك

أحيانا يشك البعض فى غيرة أحد أصدقائهم المقربين منهم، وفى الكثير من الأحيان يتم تجاهل الأمر والنظر إليه باعتباره مبالغة، رغم أنه من الوارد أن يغار الأصدقاء من بعضهم.

ووفقا لموقع "Very well mind" ، يوجد 5 علامات تكشف غيرة صديق مقرب منك، وهى:

ـ الابتعاد عنك عندما تمر بحدث إيجابي في حياتك

ـ استبعادك عندما تكون بخير

ـ التواصل غير المنتظم معك

ـ عزلك عنه

ـ التركيز على الجانب السلبي فى شخصيتك



التعامل مع غيرة الأصدقاء المقربون

إذا كنت متأكدًا من أن صديقك يشعر بالغيرة، وترغب في استمرار الصداقة، فيجب اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك المشكلة، مثل:

تحدث معه بهدوء

تحدث مع صديقك بهدوء، وأظهر له أنك لا تسعى للتفوق عليه ، وأن صداقتكما ليست منافسة.

حاول مشاركته مشاكله

فى الأغلب ترجع الغيرة إلى معاناة الشخص من مشكلات فى حياته الشخصية أو العملية، لذلك حاول مشاركة صديقك فى إيجاد حلول لمشكلاته

كن مستعدًا لتركهم يرحلون

إذا بذلت جهدك لتحسين الوضع، لكن صديقك استمر في سلوكه الغيور، فربما عليك التفكير في إنهاء الصداقة، لأنها فى تلك الحالة تكون أستنفذت تماما.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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