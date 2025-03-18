شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. لو تعرفى شخص زى نسمة.. اعرفى إزاى تتعاملى مع التنمر والان مع تفاصيل الخبر

استمرت محاولات عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، للتأقلم على حياتها الجديدة كطالبة جامعية.

وخلال حضورها محاضرة للدكتور حازم "نور محمود"، قامت عايشة بالسخرية من نسمة "أميرة أديب" بنفس طريقتها، ردا على محاولاتها الدائمة لإزعاجها، خاصة أن نسمة شخصية مغرورة ومتنمرة.

ومن المحتمل أن يواجه أى شخص فى حياته، خاصة الأطفال والمراهقين، التنمر من الآخرين، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية لمن يتعرض للتنمر، واهتزاز ثقته بنفسه، وهو ما يستدعى التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع الشخص المتنمر وإيقافه عند حده.

نصائح للتعامل مع الأشخاص المتنمرين

وبحسب موقع "Help guide" هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع الأشخاص المتنمرين، ومنها:

إظهار أن المتنمر لا يتحكم فى انفعالاتك

يريد المتنمرون التأكد من قدرتهم على التحكم بمشاعرك، لذا من المهم عدم الرد على استفزازاتهم بغضب أو باستخدام القوة البدنية، فقط يجب الابتعاد عن المتنمر أو تجاهله ، أو إخباره بهدوء وحزم أنك غير مهتم بما يقوله، كذلك حاول أن تضحك على الأمر لإظهار عدم التأثر بتنمره.

إعادة صياغة مشكلة التنمر

حاول أن تنظر إلى التنمر من منظور مختلف، لأن المتنمر شخص تعيس ومحبط، ويريد السيطرة على مشاعرك حتى تشعر بالسوء مثله، فقط لا تمنحه الفرصة وركز وقتك وطاقتك على شيء آخر.

ابحث عن الدعم

عندما تتعرض للتنمر، فإن وجود أشخاص تثق بهم يمكنك اللجوء إليهم طلبا للتشجيع والدعم سيخفف من توترك ويعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على مواجهة التنمر.

شارك مشاعرك تجاه التنمر

تحدث إلى شخص تثق فيه عن المشاعر التى تشعر بها بسبب التنمر، لأن ذلك سيمنحك الثقة بالنفس حتى لو لم يتغير الوضع.

عزّز ثقتك بنفسك

ممارسة الرياضة وسيلة رائعة لتعزيز ثقتك بنفسك وتخفيف التوتر، كذلك للتخلص من غضبك بطريقة صحية.

عامل الآخرين دائمًا باحترام

تذكر أننا جميعًا نستحق الاحترام رغم اختلافنا، ولا تتسامح مع تنمر الآخرين، لذلك فكر دائمًا قبل قول أو فعل أي شيء قد يؤذي شخصا أخر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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