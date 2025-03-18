شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطة.. علامات تكشف لك ارتباطك بشخص نرجسى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة ظل حيطه، زواج زينب "ياسمين صبري" وأسامة "نيقولا معوض"، بعد مطاردته الدائمة لها فى عملها ومنزلها لطلب الزواج منها، حتى إقتنعت بالنهاية وتزوجته خلال فترة قصيرة.

وتفاجأت زينب باليوم التالى لزواجهما، أن أسامة يرفض تماما استقبال عائلة زينب الذين جاءوا لزيارتها وطلب منها عدم فتح الباب لهم، وكأنهم غير متواجدين بالمنزل، مما يشير إلى احتمالية أن يكون شخصا نرجسيا لا يهتم بالآخرين.

وتوجد عدد من العلامات التى يمكن من خلالها اكتشاف أن الشخص الذى ترتبطين به، هو شخص نرجسى.

ما هى النرجسية

وفقا لموقع "Web MD" تعرف النرجسية بالانشغال المفرط بالذات، لدرجة تجعل الشخص يتجاهل احتياجات من حوله، حيث يتجاهل النرجسيين مشاعر، ولا يدركون تأثير سلوكهم عليهم.وتعد النرجسية سمة شخصية، ولكنها قد تكون أيضًا جزءًا من اضطراب الشخصية النرجسية ، لكن ليس كل نرجسي مصابًا بهذا الإضطراب.

ولا يوجد سبب معروف لكون الشخص نرجسى، لكن توجد عوامل تؤدى إلى هذا الأمر، مثل:

التربية

تعد التربية من العوامل الرئيسية، فى حالة تقدير الوالدين للطفل أو انتقاده بشكل أكبر من اللازم.

العوامل الوراثية

قد ترتبط النرجسية بالعوامل الوراثية، بما في ذلك بعض سمات الشخصية.

وغالبًا ما يكون الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات النرجسية جذابين للغاية، ولا يظهرون سلوكًا سلبيًا فورًا، خاصةً في العلاقات العاطفية، كذلك يميل الأشخاص النرجسيين غالبًا إلى إحاطة أنفسهم بأشخاص يغون غرورهم، ويبنون علاقات لتعزيز أفكارهم عن أنفسهم، حتى لو كانت سطحية.

علامات النرجسية

هناك بعض السمات المشتركة للأشخاص الذين يعانون من السلوك النرجسي، وهى:

الشعور بالاستحقاق

من العلامات الشائعة لدى المصابين بالنرجسية اعتقادهم بتفوقهم على الآخرين واستحقاقهم معاملة خاصة، وأن القواعد لا تنطبق عليهم، كما أن على الآخرين طاعة رغباتهم.

السلوك التلاعبي

من السمات الشائعة للنرجسية أيضًا السلوك التلاعبي أو المسيطر ، حيث يحاول النرجسي في البداية إرضاء وإبهار من أمامه، لكن في النهاية، ستأتي احتياجاته الشخصية دائمًا في المقام الأول.

الحاجة إلى الإعجاب

من أكثر علامات النرجسية شيوعًا الحاجة الدائمة إلى الثناء أو الإعجاب، حيث يحتاج أصحاب هذا السلوك إلى الشعور بتقدير الآخرين لهم، وغالبًا ما يتباهون بإنجازاتهم أو يبالغون فيها طلبًا للاعتراف، كما أنهم يحبون الشعور بالتقدير لتعزيز غرورهم.

الافتقار إلى التعاطف

يُعدّ نقص التعاطف علامةً أخرى على النرجسية، هذا يعني أن النرجسي غير راغب أو غير قادر على التعاطف مع احتياجات الآخرين أو رغباتهم أو مشاعرهم.

الغطرسة

يعتقد الأشخاص ذوو السلوك النرجسي أنهم متفوقون على الآخرين، لذا قد يتصرفون بوقاحة أو بقسوة عندما لا يتلقون المعاملة التي يرونها مناسبة، وقد يتحدثون أو يتصرفون بفظاظة مع من يعتبرونهم أدنى منهم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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