شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية توافق على دواء جديد لعلاج بطانة الرحم المهاجرة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على استخدام حبة دواء جديدة لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، وهي العلاج المركب ريلوجوليكس (رايكو)، ومن المتوقع أن تستفيد منها حوالي 1000 امرأة سنويًا، حيث توفر هذه الحبة خيارًا علاجيًا أكثر ملاءمة وفعالية، بحسب موقع تايمز ناو.

يحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو نسيج مشابه لبطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجسم، مسببًا ألمًا شديدًا وإرهاقًا، وفي بعض الحالات، عقمًا.

غالبًا ما يصعب تشخيص هذه الحالة، إذ تنتظر العديد من النساء ما يصل إلى تسع سنوات قبل الحصول على تشخيص دقيق. وأفادت العديد من المريضات برفض الأطباء لهن، وإخبارهن بأن أعراضهن مجرد "ألم شديد في الدورة الشهرية".

يعمل الدواء الجديد عن طريق حجب هرمونات معينة تُسهم في ظهور أعراض بطانة الرحم، مع توفير العلاج الهرموني البديل (HRT) في حبة يومية واحدة سهلة الاستخدام.

من المتوقع أن يُحدث هذا النهج الجديد نقلة نوعية في كيفية إدارة هذه الحالة، مُقدمًا بديلًا عن العلاجات الهرمونية والجراحة الحالية.

ما يقوله الخبراء



أوضحت الدكتورة سو مان، المديرة السريرية الوطنية لصحة المرأة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أهمية هذا العلاج الجديد. وقالت: "هذا العلاج الأول من نوعه لمرض بطانة الرحم - وهي حالة قد تكون مُنهكة للغاية - سيمنح النساء سيطرة أكبر على صحتهن من خلال تمكينهن من الحصول على العلاج اللازم في منازلهن براحة تامة، دون الحاجة إلى حضور مواعيد دورية".

تقول هيلين نايت، مديرة تقييم الأدوية في المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE): "بدلاً من الذهاب إلى العيادات لتلقي الحقن، أصبح بالإمكان تناول قرص يومي في المنزل. كما يمكن إيقاف العلاج وبدءه بسهولة أكبر، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يخططون للإنجاب ولمعالجة الآثار الجانبية".

من يمكنه تناول حبوب علاج بطانة الرحم؟

وفقًا لإرشادات المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE)، سيتوفر دواء رايكو (Ryeqo) من خلال التكليف الروتيني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) للمرضى الذين فشلت علاجاتهم الطبية أو الجراحية السابقة لبطانة الرحم. هذا يعني أن النساء اللواتي لم يجدن حلاً من خلال خيارات مثل موانع الحمل الهرمونية، أو اللولب الرحمي (IUDs)، أو الجراحة، قد يتوفر لديهن الآن بديل جديد.