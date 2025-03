شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. كيفية اكتشاف التلعثم وعلاجه فى عمر مبكر والان مع تفاصيل الخبر

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور يُعرض على قناة ON

وفى أحد المشاهد التي جمعت دنيا سمير غانم مع أحمد عصام السيد الذى يعانى من التلعثم في الكلام وعدم قدرته على التعبير عن نفسه في المواقف الاجتماعية.

أسباب التلعثم

على الرغم من أنه غالبا قد لا يوجد فرق بين التأتأة والتلعثم إلا أنه وفقا لموقع stuttering، يدّعي الكثيرون أن التأتأة هي تكرار الحروف، بينما التلعثم هي حجب وإطالة الكلام، ويُشير آخرون إلى أنها تمييز سريري يستخدمه المتخصصون، بينما يدّعي البعض أن التأتأة حالة يولد بها الشخص، أما التلعثم هو حالة تتطور بسبب صدمة أو توتر عصبي.

ما هو التلعثم؟

التلعثم هو اضطرابٌ في الكلام يؤثر على انسياب الكلام، ويُعرف أيضًا باسم عسر الطلاقة في الحديث، وتشمل علاماته وأعراضه عادةً تكرار الكلمات أو أجزاء منها، أو إطالة الكلمات، أحيانًا يكون هناك استخدام مفرط أو تكرار لكلمات مثل "همم" أو "آه"، مما قد يُصعّب التواصل الفعال أو إجراء محادثة، ويعرف الأشخاص الذين يعانون من التأتأة الكلمات التي يريدون قولها، لكنهم يجدون صعوبة في نطقها.

عادةً ما يظهر التلعثم في مرحلة الطفولة، وإذا تُرك دون علاج، فقد يستمر حتى مرحلة البلوغ، وفي الواقع يُصاب ما بين 5% و10% من الأطفال بالتلعثم في مرحلة ما من حياتهم، في حين أن السبب الجذري الدقيق غير معروف، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن العوامل الوراثية أو بعض الأحداث العاطفية أو المؤلمة في الحياة قد تُسهم في تطور التلعثم، وأكدت الدراسات أن التأتأة أكثر شيوعًا لدى الأولاد، وأنه لا توجد صلة أو علاقة بين التأتأة والذكاء.

التلعثم اضطراب كلامي يؤثر على طلاقة الكلام أو تدفقه، من أكثر علامات التأتأة شيوعًا

التكرار اللاإرادي لصوت واحد أو مقطع لفظي أو كلمة في الجملة.

إطالة بعض الأصوات .

فترات توقف طويلة أو تردد أو فواصل لا إرادية بين الكلمات في الجمل.

صعوبة خاصة في التحدث أمام الجمهور أو في المواقف الاجتماعية.

توتر الوجه أو ارتعاش الشفاه .

الإحباط أو القلق عند عدم القدرة على نطق صوت أو كلمة أو جملة معينة، على الرغم من القدرة على صياغة الكلمات والأصوات في الدماغ.

التلاعب بالجمل وإعادة صياغتها لتجنب قول الكلمات الصعبة أو التي تشكل تحديًا.

كيف أساعد شخصًا يعاني من التلعثم

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن آثار أو تأثيرات العيش مع التلعثم على حالتهم العاطفية والعقلية يمكن أن تكون كبيرة وعميقة.

غالبًا ما يكون الأطفال الذين يعانون من التلعثم ضحايا للتنمر والإقصاء وسلوكيات مؤذية أخرى من الآخرين، غالبًا ما يشعرون بالنبذ والخجل، مما قد يدفعهم إلى الانغلاق على أنفسهم، يُعدّ تطور التوتر والقلق والخجل أو الشعور بفقدان السيطرة أمرًا شائعًا جدًا لدى الأطفال الذين يعانون من التلعثم، وإذا تُركت هذه المشاعر دون علاج، فقد تؤدي إلى قلق مزمن أو عصبية أو توتر، الشعور بالعجز أو عدم الكفاءة في التواصل والتفاعل الاجتماعي بفعالية وفعالية قد يُؤثر سلبًا على تقدير الذات وصورتها لدى الأطفال والبالغين، كما قد يُؤثر بشكل كبير على نموهم المعرفي والاجتماعي.

البحث عن الدعم والتوجيه والدفاع عن هؤلاء الأطفال أمر بالغ الأهمية لضمان حصولهم على حياة صحية ومتكاملة وإحساس بالذات.

من الضرورى التحلي بالصبر والتفهم عند التعامل مع شخص يتلعثم، امنحه الوقت والمساحة اللازمين لإيصال رسالته، ابذل قصارى جهدك لجعله يشعر بأن صوتك مسموع ومفهوم، واحرص على عدم لفت الانتباه أو الشعور بأنه أقل شأناً بسبب أسلوبه في الكلام.

الأهم من ذلك كله، افعل ما بوسعك لمساعدة شخص يعاني من التلعثم في الحصول على الدعم، ففي كثير من الحالات، مع العلاج والتوجيه الفعال، يمكن تحسين التلعثم أو عكسه أو القضاء عليه تمامًا.

إذا كنت أنت أو شخص تحبه لا يشعر بالثقة في التواصل بسبب التلعثم، فمن المهم طلب الدعم من أخصائي أمراض النطق المرخص.

