مسلسل عايشة الدور.. تأثير عنف الآباء على الأبناء بعد حالة أيمن

مسلسل عايشة الدور يُعرض على قناة ON فى تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر، كما تناولت الحلقات معاناة أيمن "أحمد عصام السيد" من تأثير العنف الأسرى عليه الذى أثره على طريقة كلامه وإصابته بالخجل والتلعثم في حديثه.

آثار العنف الأسرى على الأطفال

وفقا لموقع womenshealth يتعرض العديد من الأطفال للعنف المنزلي، سواءً كانوا ضحايا للعنف الجسدي، الأطفال الذين يشهدون عنفًا منزليًا أو ضحايا للعنف هم أنفسهم معرضون لخطر كبير للإصابة بمشاكل صحية جسدية ونفسية طويلة الأمد، قد يكون الأطفال الذين يشهدون عنفًا بين الوالدين أكثر عرضة للعنف في علاقاتهم المستقبلية، إذا كنت أحد الوالدين الذي يتعرض للعنف، فقد يكون من الصعب عليك معرفة كيفية حماية طفلك.

ما الآثار قصيرة المدى للعنف المنزلى أو الإساءة على الأطفال؟

قد يشعر الأطفال فى المنازل التى يتعرض فيها أحد الوالدين للإساءة بالخوف والقلق، وقد يكونوا دائمًا فى حالة تأهب، متسائلين عن موعد وقوع الحدث العنيف التالى، وقد يؤدى هذا إلى اختلاف ردود أفعالهم، حسب أعمارهم:

الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.. قد يبدأ الأطفال الصغار الذين يشهدون عنفًا من الشريك الحميم بفعل سلوكيات اعتادوا عليها فى صغرهم، مثل التبول اللاإرادى، ومص الإبهام، وزيادة البكاء، والأنين، كما قد يعانون من صعوبة فى النوم أو الاستمرار فيه، ويُظهرون علامات رعب، مثل التلعثم، ويُظهرون علامات قلق شديد من الانفصال.

الأطفال في سن المدرسة.. قد يشعر الأطفال في هذه المرحلة العمرية بالذنب تجاه الإساءة ويلومون أنفسهم عليها، يؤثر العنف المنزلي والإساءة سلبًا على ثقة الأطفال بأنفسهم، قد لا يشاركون في الأنشطة المدرسية أو يحصلون على درجات جيدة، ويكون لديهم أصدقاء أقل من غيرهم، ويتعرضون للمشاكل بشكل متكرر، كما قد يعانون من الكثير من الصداع وآلام المعدة.

المراهقون.. قد يتصرف المراهقون الذين يشهدون إساءةً بطرق سلبية، مثل الشجار مع أفراد الأسرة أو التغيب عن المدرسة، وقد ينخرطون أيضًا في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، قد يعانون من تدني احترام الذات وصعوبة في تكوين صداقات، قد يبدأون الشجار أو يتنمرون على الآخرين، ويكونون أكثر عرضة للوقوع في مشاكل قانونية، هذا النوع من السلوك أكثر شيوعًا لدى المراهقين الذين يتعرضون للإساءة في طفولتهم منه لدى الفتيات، الفتيات أكثر عرضة من الفتيان للانطواء والاكتئاب.

ما الآثار طويلة المدى للعنف المنزلي أو الإساءة على الأطفال

يعيش الملايين من الأطفال في منازل شهدت عنفًا منزليًا مرة واحدة على الأقل، هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لتكرار هذه الدورة كبالغين، سواءً بالدخول في علاقات مسيئة أو أن يصبحوا مسيئين، على سبيل المثال، الصبي الذي يرى والدته تتعرض للعنف يكون أكثر عرضة بعشر مرات لإساءة معاملة شريكته كشخص بالغ، والفتاة التي تنشأ في منزل يسيء فيه والدها معاملة والدتها تكون أكثر عرضة بست مرات للإساءة الجنسية من الفتاة التي تنشأ في منزل غير مسيء.

كما أن الأطفال الذين يشهدون أو يقعون ضحايا للإساءة العاطفية أو الجسدية أو الجنسية يكونوا أكثر عرضة لمشاكل صحية كبالغين، قد تشمل هذه المشاكل مشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق، وقد تشمل أيضًا داء السكر، والسمنة، وأمراض القلب، وضعف الثقة بالنفس، ومشاكل أخرى.

كيف يمكنني مساعدة الطفل على التعافي بعد أن شهدوا أو تعرضوا للعنف المنزلي

يمكنك مساعدة أطفالك من خلال:

مساعدتهم على الشعور بالأمان: يحتاج الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف الأسري إلى الشعور بالأمان.

التحدث مع طفلك عن مخاوفه.

التحدث معهم عن العلاقات الصحية.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو نوع من العلاج بالكلام أو الاستشارة النفسية، وقد يكون الأنسب للأطفال الذين تعرضوا للعنف أو الإساءة.