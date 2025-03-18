شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة المحطة.. علامات وجود مدمن فى منزلك.. عشان تلحقه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل قهوة المحطة، المذاع عبر قناة ON، محاولة هانى "عمر شريف بدر"، بسرقة ذهب والدته ألفت "انتصار"، من أجل شراء مواد مخدرة.

واكتشفت ألفت محاولة هانى سرقة ذهبها، وحاولت إقناعه بالتوقف عن تعاطى المخدرات والعلاج، وتعده بأنها ستتكفل بمصروفات علاجه مهما بلغت، فى الوقت الذى حاول هو استعطافها من أجل إعطائه الأمول بسبب عدم تحمله لأعراض الانسحاب، وعند رفضها انتابته حالة عصبية وبدأ فى تكسير الغرفة، حتى تمكن من سرقة قطعة من مشغولاتها الذهبية والهرب، وسط انهيار ألفت من الحالة التى وصل إليها ابنها بسبب الإدمان.

ويعد إدمان المخدرات أمرا شديد الخطورة على المدمن وعلى كل من حوله، بسبب قيامه بعدد من السلوكيات التى قد تكون خطرة من أجل الحصول على المواد المخدرة، لكن يوجد عدد من العلامات التى تشير إلى معاناة شخص من أفراد المنزل من الإدمان.

5 علامات تحذيرية مبكرة تشير إلى الإدمان

وفقا لموقع "Psychology today" يوجد عدد من الأعراض السلوكية المرتبطة بالإدمان، بغض النظر عن نوع المادة المخدرة التى يتعاطاها المدمن، لكن الأعراض تتشابه، خاصة السلوكيات المرتبطة بالمقامرة.

وهناك 5 علامات تحذيرية مبكرة تشير إلى تعاطى المواد المخدرة وهى..

تغيرات الشخصية

تتغير شخصية المتعاطى وتظهر عليه سلوكيات جديدة وغير متوقعة، مثل العداء أو الشك أو الانفعال أو التقلبات المزاجية السريعة

تحولات في العلاقات

تتغير دائرة العلاقات المحيطة بالمدمن، ويتجه بسرعة إلى مجموعات جديدة من الأصدقاء

تدهور أداء العمل

يؤدى التعاطى إلى زيادة الصعوبات في التركيز على العمل، والتي تظهر في الأخطاء البسيطة، وفي كثير من الأحيان، صعوبات جديدة مع زملاء العمل

التبرير

يبدأ المتعاطى فى تبرير تعاطيه للمواد المخدرة بوجود حاجة حقيقية لذلك، مثل اضطرابات النوم.

ظهور الذات الظلية

يحدث انتهاك للقيم العميقة لدى المتعاطى، بسبب تأثير تعاطي المخدرات على القشرة الأمامية من المخ.

سلوكيات شائعة بسبب الإدمان

يتميز اضطراب الإدمان بنمط من السلوكيات المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وتشمل هذه السلوكيات ما يلي..

السرية بشأن الأنشطة والعلاقات وكذلك المساحة الخاصة، لإخفاء تعاطي المخدرات

تغيرات مفاجئة في أنماط النشاط، ورفض المشاركة في الأنشطة التي كان يستمتع بها في السابق

الكذب بشأن أماكن التواجد واختلاق الأعذار للسلوك غير المعتاد

فقدان الطاقة وإهمال المظهر

السرقة لشراء المخدرات



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025